Oberhavel

Am 29. Mai um 14.05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesautobahn 111 in Fahrtrichtung Hamburg. Dabei befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines PKW Opel den rechten Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Hennigsdorf und dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg. Um einen vorausfahrenden LKW zu überholen wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Dort befand sich jedoch bereits ein PKW Ford auf gleicher Höhe und beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. An beiden weiterhin fahrbereiten PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3 500 Euro.

Von MAZonline