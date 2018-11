Oranienburg

Unbekannte verschafften sich Montagvormittag in der Zeit von 7 Uhr bis 12.15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Nauener Straße in Oranienburg. Dabei wurde ein Kellerfenster beschädigt. Im Gebäude wurden alle Räume und Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Modeschmuck entwendet, Schaden rund 250 Euro.

Nieder Neuendorf: Einbruch in Wohnung

Unbekannte verschafften sich Montagabend Zutritt zu einer Wohnung in der Dorfstraße in Nieder Neuendorf und entwendeten einen Schranktresor. In diesem befanden sich Bargeld und Dokumente. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Die Räume wurden zudem durchwühlt. Die Wohnungseingangstür musste von einem Schlüsseldienst geöffnet werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hennigsdorf: Tresor aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich am 11. November abends gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Ruppiner Straße in Hennigsdorf. Im Innern wurde ein Tresor aufgehebelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Borgsdorf: Von Einbrechern geweckt

Ein 24-jähriger Mann wurde Montagabend gegen 18 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Borgsdorf vom Schein einer Taschenlampe geweckt. Ein unbekannter Mann stand dem 24-Jährigen plötzlich gegenüber. Der Täter konnte flüchten und auch in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden. Der Unbekannte hatte sich offenbar an einem Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Ein Kriminaltechniker konnte entsprechende Spuren sichern. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld aus einer Geldkassette und einem Sparschwein entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

Glienicke: Rauch eingeatmet

Ein 29-jähriger Mann befeuerte Montagabend gegen 23.30 Uhr einen Ofen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße in Glienicke. Dabei fiel offenbar Glut auf davor liegende Zeitungen, die dadurch in Brand gerieten. Der Mann konnte das Feuer selbstständig löschen, atmete dabei aber offenbar Rauch ein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch eine 27-jährige Frau und ein einjähriges Kind sind mit Verdacht der Rauchgasintoxikation vorsichtshalber in einem Krankenhaus untersucht worden. Die hinzugerufene Feuerwehr lüftete das Haus und es blieb weiter bewohnbar. Kriminaltechniker untersuchten den Brandort zusätzlich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Schönermark: Terrassentür eingeschlagen

Im Granseer Ortsteil Schönermark schlugen Unbekannte Montag in der Zeit vom 16.10 Uhr bis 21.50 Uhr die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und gelangten so in das Gebäude. Alle Räume wurden durchwühlt. Bargeld, Münzen, Schmuck und ein Laptop wurden entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Kriminaltechniker waren zur Spurensuche und –sicherung im Einsatz.

Hennigsdorf: Aufgefahren

Eine 74-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Veltener Straße in Hennigsdorf bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fahrer eines vorausfahrenden Pkw Renault wollte nach links abbiegen. Die 74-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Renault Twingo auf. Die Frau hatte Schmerzen, medizinische Soforthilfe wollte sie jedoch nicht in Anspruch nehmen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Von MAZonline