Oranienburg

In den Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages kam es in Oranienburg zu einem Ehestreit. In dessen Folge schlug der 21-jährige Ehemann seiner 33-jährigen Frau ins Gesicht. Die Frau suchte Schutz bei Nachbarn, welche umgehend die Polizei informierten. Die Beamten verwiesen den Ehemann der Wohnung und sprachen ein Rückkehrverbot gegen ihn aus. Die Ehefrau wurde leicht verletzt. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet.

Nassenheide : Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 22. zum 25. Dezember drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Nassenheide ein. Sie entwendeten Multimediatechnik im Wert von 3.100 Euro. Am Tatort konnten umfangreiche Spuren gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Hennigsdorf : Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am 26. Dezember gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei gerufen, da Personen auf einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Hennigsdorf gesehen wurden. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf wurde festgestellt, dass in das Haus eingebrochen worden war. Das Erdgeschoss wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Eine sofortige Absuche der Umgebung führte nicht zum Ergreifen der Täter. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Kremmen : Einbruch in Pkw

In der Zeit zum 24. Dezember wurde in Kremmen ein Transporter der Marke Opel Movano aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von rund 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.

Gransee : Versuchter Einbruch in einen Fahrkartenautomat

Unbekannte Täter versuchten am 24. Dezember gegen 0.40 Uhr den Fahrkartenautomat am Bahnhof Gransee aufzuhebeln. Die heraneilenden Einsatzkräfte der Polizei konnten die Täter nicht mehr feststellen. Der Fahrkatenautomat blieb intakt, wies jedoch Beschädigungen auf. Die Ermittlungen übernimmt die Bundespolizei.

Zehdenick : Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

In der Nacht zum 26. Dezember verursachte ein 42-jähriger Skodafahrer einen Verkehrsunfall in der Klosterstraße in Zehdenick und flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Durch den Unfall entstand Sachschaden an mehreren Fahrzeugen in bisher unbekannter Höhe. Der Fahrer konnte durch die Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war stark alkoholisiert, einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Zur Feststellung der Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen. Dabei leistete er massiven Widerstand, so dass er im Anschluss in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss von Alkohol und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Oranienburg : Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Morgen des 24. Dezember missachtete eine 53-jährige Mazdafahrerin die rote Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Walter-Bothe-Straße/ Berliner Straße in Oranienburg und stieß mit einem Pkw Toyota einer 27-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde in das Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Kremmen : Unter Drogen gefahren

Am 24. Dezember gegen 14 Uhr wurde ein 28-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota an der Anschlussstelle Kremmen der Autobahn 24 durch Beamte des Autobahnpolizeireviers Walsleben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrzeugführer Auffälligkeiten fest, welche auf den Konsum von berauschenden Mitteln schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Die Entnahme einer freiwilligen Blutprobe beim Delinquenten erfolgte in der Polizeiinspektion Ostprignitz. Bei der Durchsuchung der Person und des Fahrzeuges wurden vier Tütchen mit weißem Pulver ( vermutlich Speed ), eine Tabakdose mit Gemisch aus Tabak und Cannabis, szenetypische Utensilien und ein Fallmesser ( 15 Zentimeter Messerlänge ) aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und die zuvor genannten Gegenstände wurden sichergestellt.

Birkenwerder : Überbesetzt

Am 25. Dezember gegen 10 Uhr wurde an der Anschlussstelle Birkenwerder ein rumänischer Staatsangehöriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zuvor mit einem Pkw Mercedes-Sprinter auf der Autobahn 10, aus Richtung Autobahndreieck Oranienburg in Richtung Autobahndreieck Pankow unterwegs. Bei der Kontrolle des augenscheinlich überladenen Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug mit insgesamt achtzehn Personen anstatt der erlaubten acht Personen besetzt war. Eine vor Ort durchgeführte Verwiegung ergab weiterhin eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes um 40 Prozent (1,4 Tonnen). Die Weiterfahrt im festgestellten Zustand wurde untersagt, gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline