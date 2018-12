Zehdenick

Durch bisher unbekannte Personen wurden während des Wochenendes zwei Baucontainer auf einem Baustellengelände in der Philipp-Müller Straße in Zehdenick durch Aufhebeln aufgebrochen und daraus mehrere Bauschaumflaschen, Baustrahler und eine Wasserwaage entwendet. Der Schaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hennigsdorf : Vier Sätze Winterräder entwendet

Vier Sätze Kompletträder mit Winterbereifung wurden am Wochenende durch bisher unbekannte Personen aus einem Container, welcher sich auf einem Autohausgelände in der Veltener Straße, entwendet. Der Schaden liegt bei ca. 4.700 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Stolpe : Reifen zerstochen

Am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr teilte ein Fahrzeughalter mit, dass in der vergangenen Nacht an seinem Pkw Opel Astra, welcher in der „Einheit“ in Stolpe-Süd abgestellt stand, durch Unbekannte die beiden hinteren Reifen zerstochen wurden. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt.

Birkenwerder : Unfall beim Überholen

Der von einem 60-Jährigen auf der Bundesautobahn A10 zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Autobahndreieck/-kreuz Oranienburg in Richtung Autobahndreieck Havelland geführte VW- Kleintransporter kollidierte Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr beim Überholen seitlich mit einem Fiat-Kleintransporter, da er erlaubniswidrig den linken Fahrstreifen benutzte. Der vom 60-Jährigen geführte VW war breiter als für diesen Fahrbahnteil erlaubt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Birkenwerder : Auf Autobahn abgedrängt

Am Montag um 22.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesautobahn A10 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Pankow. Dabei befuhr ein 35-jähriger Skoda Fahrer die Tangente im Autobahndreieck Kreuz Oranienburg von der Bundesautobahn A111 kommend in Richtung Anschlussstelle Birkenwerder auf dem rechten Fahrstreifen. Von einem bislang unbekannten Fahrzeug wurde der Skoda zunächst überholt und beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen von diesem Fahrzeug nach rechts abgedrängt. In der weiteren Folge prallte der Skoda gegen den Standfuß einer Leitbake und beschädigte sich dadurch das Vorderrad. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am nicht mehr fahrbereiten Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Eine Unfallanzeige wurde gefertigt.

Fürstenberg : Baumaschinen gestohlen

Aus einem in der Bornmühlenstraße in Fürstenberg abgestellten Opel Movano entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag mehrere Baumaschinen. Der Wagen wurde an der Hecktür gewaltsam geöffnet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

