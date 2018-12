Neuhof

Im Zeitraum von 6. bis 11. Dezember drangen bisher unbekannte Personen unberechtigt auf ein umfriedetes Firmengelände am Bahnhof Neuhof ein und brachen mehrere Blechtüren und eine Holztür auf. Eine Blechtür wurde demontiert und mitgenommen. Aus dem Objekt, in welchem Dünger gelagert wird, wurde nach erstem Überblick nichts entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Malz: Garagen aufgebrochen

Im Oranienburger Ortsteil Malz-Schweizer Hütte gelangten bisher unbekannte Personen im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstag gegen 10 Uhr durch Aufbrechen der Vorhängeschlösser in zwei Garagen und aus einer von diesen entwendeten sie einen Generator sowie eine Pumpe. Der Schaden beläuft sich auf rund 850 Euro.

Hennigsdorf : Bauwagen beschmiert

Einen Bauwagen, welcher auf einer Baustelle in der Hennigsdorfer Fontanestraße stand, beschmierten bisher unbekannte Personen im Zeitraum von Sonnabend bis Dienstag mit unleserlichen Tags. Des Weiteren wurden Gerüstbleche beschädigt und das Wasser aufgedreht. Der Schaden wird mit rund 300 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt.

Zehdenick : Unfall mit Waschbär

Eine 21-jährige VW Fahrerin befuhr Dienstagabend, gegen 19 Uhr die Burgwaller Landstraße von Zehdenick kommend in Fahrtrichtung Burgwall, als plötzlich ein Waschbär von rechts nach links über die Fahrbahn wechselte. Trotz Einleitung eines Bremsmanövers konnte sie den Zusammenstoß mit dem Waschbären nicht verhindern. Er verendete an der Unfallstelle und am VW entstand ein Sachschaden im Frontbereich in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sie konnte ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Hennigsdorf : Ohne Kennzeichen unterwegs

Eine 47-jährige VW Fahrerin wurde Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr auf der Bundesautobahn A111 zwischen den Anschlussstellen Hennigsdorf und Stolpe in Fahrtrichtung Berlin durch die Polizei angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass die hintere Kennzeichentafel fehlte. Bei der Identitätsfeststellung gab die Fahrerin an, dass sie bereits im Oktober des laufenden Jahres eine Verlustanzeige bei der Polizei in Dresden aufgegeben habe. Eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch wurde gefertigt.

Birkenwerder : Vorfahrt missachtet

Am Dienstag ereignete sich gegen 9.45 Uhr auf der Autobahn A10 zwischen dem Autodreieck/ Autokreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder in Fahrtrichtung Frankfurt/ Oder auf Höhe des Kilometer 168,7 ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Fahrer einer Sattelzugkombination Scania befuhr die Tangente von der A 111 kommend in Richtung A 10 Autobahndreieck Pankow. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines Lkw DAF eines 43-Jährigen beim Wechsel von der Tangente auf die durchgehende Fahrbahn der A 10. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten nach einer Reparatur vor Ort ihre Fahrt fortsetzen.

Von MAZonline