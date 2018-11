Oranienburg

Auf die verschmutzte Fensterscheibe eines leerstehenden Geschäftes in der Sachsenhausener Straße schmierten Unbekannte in der Zeit vom 6. bis 8. November ein Hakenkreuz in der Größe von 14 mal 16 Zentimetern und eine SS-Rune in den Staub. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz, anschließend wurden die Zeichen und Schriftzüge beseitigt.

Oranienburg: Berliner Kriminalbeamte am Telefon?

Fünf Senioren aus Oranienburg und den Ortsteilen erhielten am Freitagabend Anrufe von unbekannten Männern, die sich als Berliner Kriminalbeamte ausgaben. Es wurde von einem flüchtigen Einbrecher gesprochen. Eine Abfrage der Wertgegenstände in den Haushalten erfolgte. Die Senioren erkannten den Betrugsversuch und legten auf, ein Schaden entstand nicht. Alle beschrieben die Stimme des Anrufers als akzentfrei, weich und leise.

Birkenwerder: Einbruch in Discounter

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Sonntag gewaltsam zwei Seiteneingangstüren eines Discounters in der Hauptstraße. Von hier aus gelangten die Täter in die Räume eines Bäckers und Fleischers. Sie öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld. Der entstandene Gesamtsachschaden wird mit etwa 1.300 Euro beziffert.

Glienicke: Haus durchwühlt

Am Freitagabend kehrte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Hubertusallee in Glienicke zurück und stellte einen Einbruch fest. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.20 Uhr offenbar an einer Terrassentür zu schaffen gemacht und waren so in das Innere des Hauses gelangt. Alles wurde durchsucht und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Das Haus wurde kriminaltechnisch untersucht.

Velten: Rollläden aufgedrückt

Unbekannte drückten in der Zeit vom 9. bis zum 10. November die Rollläden an einem Gebäude im Veltener Havelring hoch und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den dahinterliegenden Fenstern. Die Täter gelangten in das Haus und brachen zwei Wertgelasse auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zehdenick: Zigaretten sichergestellt

Zeugen beobachteten am 10. November gegen 9.30 Uhr in Zehdenick einen vietnamesischen Mann in der Eisenbahnstraße, wie er zwei Stangen Zigaretten versteckte und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den 35-jährigen Vietnamesen feststellen und nahmen ihn – nachdem sie die unverzollten Zigaretten gefunden und sichergestellt hatten – vorläufig fest. Er wurde in der Dienststelle mit Hilfe eines Dolmetschers zur Sache befragt und anschließend, nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 50 Euro, wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Glienicke: BMW aufgebrochen

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zum Sonntag einen BMW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oranienburger Chaussee in Glienicke stand, durch Schlossstechen der Fahrertür auf. Sie entwendeten aus dem Auto das Lenkrad, einen Airbag, den Schaltknauf und die Rückleuchten. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Zehdenick: Sachbeschädigungen

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag beschädigten beziehungsweise zerstörten unbekannte Personen in der Bahnhofsstraße in Zehdenick an einer Einrichtung der Lebenshilfe ein Fenster eines Aufenthaltsraumes und eine Tür zur Holzwerkstatt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt.

Löwenberg: Einbruch in die Kita

Während des Wochenendes brachen in Löwenberg unbekannte Personen in die Kitaräumlichkeiten am Karl-Marx-Platz ein und entwendeten aus dem Büro 75 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gransee: Vorfahrt genommen

Beim Kreuzen der B96 in Gransee in Richtung Alte Dorfstraße/ Ribbecker Weg nahm Sonntagnachmittag, gegen 17.40 Uhr ein 22-jähriger VW-Fahrer einer 37-jährigen VW-Fahrerin, die die B96 aus Richtung Fürstenberg in Richtung Berlin befuhr, die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt, jedoch war der VW der Unfallgegnerin nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Von MAZonline