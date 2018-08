Liebenwalde

Aus einem Barnimer Lkw vom Typ Man, der in der Ladestraße am Bahnhof in Liebenwalde abgestellt war, zapften Montagnacht bisher unbekannte Personen etwa 375 Liter Diesel ab. Die Polizei ermittelt.

Fürstenberg: Einbruch in Werkhalle

Im Zeitraum vom 28. Juli bis 12. August brachen bisher unbekannte Personen eine angemietete Werkhalle im Gewerbegebiet in der Himmelpforter Landstraße in Fürstenberg gewaltsam durch Aufhebeln eines zugenagelten Bretterfenster auf und entwendeten aus dieser eine Heizung, eine Handbohrmaschine und einen Schraubstock. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oranienburg: Fahrräder und Handy entwendet

Aus zwei Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Rungestraße in Oranienburg wurden im Zeitraum vom 7. bis 12. August zwei Fahrräder entwendet. Die Täter hatten zuvor die Vorhängeschlösser geknackt. Aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Kurt-Schumacher Straße wurde kein Fahrrad, jedoch ein Handy in der Nacht zum Sonnabend entwendet. Die Polizei ermittelt.

Hohen Neuendorf: Versuchter Einbruch in einen Getränkehandel

Unbekannte Täter versuchten am Sonntagmorgen, gegen 4.25 Uhr in den Getränkemarkt in der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf einzubrechen, in dem sie mittels eines unbekannten Werkzeuges den Schließmechanismus der Eingangstür beschädigten. Es kam zu einer Alarmauslösung, so dass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Die Polizei ermittelt.

Hennigsdorf: Versuchter Einbruch in eine Arztpraxis

Mehrere aufmerksame Bürger teilten in der Nacht zu Montag, gegen 23.45 Uhr der Polizei telefonisch mit, dass sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen auf einem Balkon einer Arztpraxis in der Tucholskystraße in Hennigsdorf befinden sollen und irgendwelche Gegenstände herunterwerfen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten keine Personen mehr, aber Hebelspuren an der Balkontür festgestellt werden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen versuchtem Einbruchs auf.

Kremmen: Unfallflucht im Baustellenbereich

Am Freitag, um 11.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg. Dabei befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda den linken Fahrstreifen im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin. Beim Überholen eines Pkw VW mit Wohnanhänger kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge, wobei der rechte Seitenspiegel des Pkw Mazda beschädigt wurde. Der Fahrer des Pkw VW mit Wohnanhänger setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Mühlenbeck: Auffahrunfall auf der Tangente

Am Sonntag, um 11.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesautobahn 10 an der Anschlussstelle Mühlenbeck. Dabei befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Kleinlasttransporter Iveco die Tangente, um auf die Autobahn in Richtung Autobahndreieck Pankow aufzufahren. Vor ihm hielt ein Pkw Toyota verkehrsbedingt am dortigen Stoppschild an und der Iveco fuhr von hinten auf. An beiden, weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Großer Zechliner See: Charterboot lief auf Grund

Auf dem Großen Zechliner See ankerte vom Donnerstag zum Freitag ein Charterboot. Der Sportbootführer verschätzte sich mit dem Ankerkreis, so dass bei dem in der Nacht herrschenden starken Wind das Charterboot soweit an das Ufer getrieben wurde, dass dieses auf Grund fest lief. Erst durch fremde Hilfe eines anderen Schiffes, konnte das Charterboot wieder von der Sandbank gezogen werden. Ein Sachschaden trat nicht ein.

Zehdenick: Gestritten und geschlagen

Zwei Männer aus Eritrea im Alter von 22 und 23 Jahren gerieten am Sonntag gegen 13.30 Uhr in einer Asylunterkunft in Zehdenick in Streit. Dabei biss der Ältere den Jüngeren offenbar in den Arm. Bei der anschließenden Rangelei wurde der 22-Jährige auch am Kopf verletzt und musste ambulant behandelt werden. Die bislang in einem Zimmer untergebrachten Männer wurden räumlich getrennt.

Schildow: Transporter beschädigt

Zwei in Schildow abgestellte Transporter wurden durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Der Nutzer eines in der Charlottenstraße abgestellten Renault Traffic stellte am Freitagabend (10. August.) Beschädigungen an der Schiebe- und Hecktür fest. Durch drei große Löcher versuchten die Unbekannten offenbar vergeblich, an das im Fahrzeug gelagerte Werkzeug zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Auch ein in der Dianastraße abgestellter Opel Vivaro hatte ein Loch in der Schiebetür. Das Fahrzeug konnten die Täter jedoch auch hier nicht öffnen, Schaden ebenfalls etwa 3.000 Euro. Der Fahrer hatte den Schaden am Nachmittag des 10. August festgestellt.

Bergfelde: Renault Master gestohlen

Ein in der Solper Straße in Bergfelde abgestellter Kleintransporter Renault Master wurde offenbar im Zeitraum vom 7. bis 11. August von Unbekannten entwendet. Das Fahrzeug mit dem Baujahr 2018 und dem amtlichen Kennzeichen B-EW 49 stand am rechten Fahrbahnrand. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Falkenthal: Einbruch in Gerätehaus

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 10. bis zum 11. August gewaltsam Zutritt zu einem Gerätehaus in der Zehdenicker Straße in Falkenthal. Ein Schulungsraum in dem Gebäude wurde durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine geringe Summe Bargeld aus einer Geldkassette und Ausrüstungsgegenstände entwendet. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Schildow: Dreifach gesichert, trotzdem gestohlen

Mit drei Fahrradschlössern war ein Mountainbike auf der Deichsel eines Wohnwagens in Schildow gesichert. Dennoch entwendeten Unbekannte das Rad in der Nacht zum Sonnabend. Der Anhänger stand auf einem Parkplatz in der Franz-Schmidt-Straße. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Liebenberg: Waldboden in Brand

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr wurde ein Waldbrand in der Nähe von Liebenberg gemeldet. Die Feuerwehren der Umgebung kamen im Hertefelder Weg zum Einsatz. Eine Fläche von etwa 30 mal 40 Metern wurde gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zur Brandursache wird ermittelt.

Neulöwenberg: Geschäft durchwühlt

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Montag gewaltsam Zutritt zu einem Laden im Südweg in Neulöwenberg. Das Gebäude wurde durchwühlt. Aus einer Kaffeekasse wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Einbruch wurde am Montag gegen 2 Uhr entdeckt.

Schönfließ: Radfahrer zusammengestoßen

An der Mühlenbecker Chaussee/ Ecke Schildower Straße in Schönfließ stießen am 12. August gegen 15 Uhr zwei Radfahrer zusammen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand missachtete die 51-jährige Radfahrerin die Vorfahrt des bevorrechtigten 36-jährigen Radfahrers. Dabei verletzte sich die Radfahrerin schwer und wurde mit Kopfverletzungen in ein Unfallklinikum gebracht. Der 36-Jährige blieb leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Hennigsdorf gebracht.

Teschendorf: Auffahrunfall

Die 33-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW aus Berlin fuhr am 12. August gegen 10 Uhr auf den am Ende eines Rückstaus zwischen Teschendorf und dem Abzweig Grüneberg befindlichen Pkw Mitsubishi einer 45-Jährigen aus Frankfurt (Oder) auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in das Krankenhaus Oranienburg gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Löwenberg: Zwei Leichtverletzte

Ein 22-Jähriger befuhr am 12. August gegen 15 Uhr mit einem Pkw Opel Astra die Bundesstraße 96 aus Richtung Gransee in Richtung Löwenberg. Kurz vor der Ortseinfahrt Löwenberg kam der Pkw aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr infolgedessen gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall wurden der junge Mann und die 22-jährige Beifahrerin verletzt und ins Krankenhaus nach Gransee gebracht. Der zehn Monate alte Sohn der jungen Frau wurde unverletzt ebenfalls mit ins Krankenhaus Gransee gebracht. Alle drei konnten dieses nach ambulanter Versorgung aber wieder verlassen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig und wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die B 96 war während der Unfallaufnahme und bis zum Bergen des verunfallten Pkw vollgesperrt.

