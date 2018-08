Oranienburg

Im Zeitraum von Sonnabendmittag bis Montagvormittag hebelten unbekannte Personen die hintere Ladetür eines Renault Kleintransporters, der in der Friedensstraße in Oranienburg vor einem Möbelmarkt abgestellt war, auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt.

Oranienburg: Spinde im Schwimmbad Turm aufgebrochen

Gleich elf Spinde im Umkleidebereich der Turm-Erlebniscity in der Andre-Pican-Straße in Oranienburg wurden am Montagabend im Zeitraum von 18.30 bis 20 Uhr durch bisher unbekannte Personen aufgebrochen und aus fünf Umkleideschränken Bargeld entwendet. Der Schaden der Sachbeschädigung an den Spinden beläuft sich auf etwa 2.750 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bötzow: Mit Polizeimotorrad kollidiert

Vermutlich aus Unaufmerksamkeit ereignete sich Montagmorgen, gegen 8.55 Uhr in Bötzow ein Verkehrsunfall zwischen einem VW-Caddy-Fahrer und einem Polizeimotorradfahrer. Bei einem verkehrsbedingten Stopp hielt der Kradfahrer hinter dem VW Caddy. Dieser setzte dann plötzlich sein Fahrzeug zurück und stieß gegen den Polizeimotorradfahrer. Am Krad entstand ein leichter Sachschaden am Kotflügel in Höhe von etwa 200 Euro.

Grieben: Unfall mit Wildschwein

Am Dienstagmorgen, gegen 5.40 Uhr kollidierte eine 41-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Grieben und Herzberg mit einem plötzlich die Fahrbahn querenden Wildschwein. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden im Frontbereich, es blieb aber fahrbereit. Das Wildschwein flüchtete unerkannt.

Oranienburg: Blumenkasten geriet in Brand

Am Dienstag gegen 3.50 Uhr wurde ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße in Oranienburg gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine 16-Jährige, die sich zu der Zeit auf dem besagten Balkon befand, eine brennende Zigarette unachtsam in einem Blumenkasten geworfen. Dieser geriet daraufhin in Brand. Das Feuer griff auf einen Sichtschutz und den Fußboden über. Eine Gefahr für Personen bestand zu keiner Zeit. Das Feuer wurde durch die angeforderte Feuerwehr schnell gelöscht und so ein Ausbreiten des Brandes verhindert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminaltechnik kam am Brandort zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die 16-Jährige.

Borgsdorf: Gegen Straßenbaum geprallt

Am Montag gegen 17 Uhr ereignete sich in der Lindenstraße in Borgsdorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 29-jährige Fahrer eines Pkw Seat geriet, nach eigenen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Oranienburg gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum umgeknickt und lag auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr beseitigte den Baum. An dem Baum und dem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

