Oranienburg

Polizeibeamte versuchten am Donnerstag 17.15 Uhr nach einem Hinweis einen asiatischen Mann in der Mittelstraße in Oranienburg zu stellen. Er stand im Verdacht, unverzollte Zigaretten zu verkaufen. Der Mann konnte flüchten. In einem Versteck wurden 16 Stangen Zigaretten und mehrere hundert Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt. Die Kripo ermittelt.

Schmachtenhagen: Wohnungsbrand

Freitagvormittag kam es zu einem Brand in einer Wohnung in Schmachtenhagen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Ladegerät Ursache für den starken Rauch, den der Mieter gegen 11.40 Uhr feststellte. Das Gerät geriet in Brand, das Feuer breitete sich jedoch nicht weiter aus. Die Feuerwehr war mit 14 Kameraden im Einsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten durften die Bewohner wieder in das Haus. Die betroffene Wohnung ist aufgrund des starken Rauches derzeit nicht bewohnbar.

Hennigsdorf: Radfahrer gestürzt

Ein 63-jähriger Radfahrer kollidierte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Fontane- /Ecke Forststraße in Hennigsdorf mit einem Pkw Mazda. Die 28-jährige Fahrerin hatte den Mann offenbar übersehen. Er stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Gransee: Kunde rastet aus

Zeugen beobachteten am Donnerstagabend, wie ein Kunde eines Autohauses in Gransee den Zaun zum Autohaus überstieg. Auf dem Gelände soll er zwei Fahrzeuge beschädigt haben, indem er Lackkratzer verursachte und Fahrzeugteile abtrat. Er soll mit der Serviceleistung nicht zufrieden gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline