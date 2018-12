Glienicke

Im Bereich Glienicke und Bergfelde gingen Donnerstagnachmittag und -abend bei insgesamt zehn Personen Anrufe eines angeblichen Kriminalbeamten ein. Dieser erzählte den Angerufenen, dass die Polizei einen Teil einer ausländischen Tätergruppe gestellt hätte und bei diesen Festgenommenen die Adresse des jeweiligen Angerufenen gefunden wurde. In einem anderen Telefonat wurde von einem Einbruch in der Nachbarschaft erzählt. Die Polizei würde nun vermuten, dass der Rest der Tätergruppe in naher Zukunft bei der angerufenen Person einbrechen würde. Der angebliche Polizist wollte nun mit diesem Telefonat erfragen, welche Vermögenswerte sich den im Haus oder der jeweiligen Wohnung befinden würden. Die Angerufenen durchschauten jedoch die Betrugsmasche und machten keine Angaben dazu. Sie informierten im Nachhinein die wirkliche Polizei und erstatteten ein Strafanzeige wegen versuchten Betruges.

Lehnitz : Unfall beim Abbiegen

Eine 82- jährige Fahrerin eines Pkw Mazda wollte am Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf der Bundesstraße 273 am Abzweig Lehnitz einbiegen und übersah dabei offenbar die vorfahrtsberechtigte 42-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die Fahrerin des Mazda musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Menz : Vorfahrt genommen

Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr ereignete sich an der Einmündung Lindenstraße/ Berliner Straße in Menz ein Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Renault Clio Fahrer nahm einem Fahrer die Vorfahrt, so dass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Autos, welche fahrbereit blieben, entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Mühlenbeck : Vorfahrt missachtet

Am 13. Dezember gegen 11 Uhr ereignete sich auf der A 10, Fahrtrichtung Prenzlau, in Höhe der Anschlussstelle Mühlenbeck ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Sattelzugkombinationen. Dabei befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer eines Volvo-Sattelzuges den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich. Ein 50-jähriger Fahrer einer MAN-Sattelzugkombination verließ die Baustelle an einer dafür vorgesehen Ausfahrt und fuhr in den Fließverkehr ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des sich nähernden Sattelzuges. Der Fahrer dieses Sattelzuges musste auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem rechten Außenspiegels des ausweichenden Lkw-Volvo und dem Auflieger des MAN-Sattelzuges. Beide Zugverbände blieben fahrbereit.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline