Eine 80-Jährige Zehdenickerin erhielt am Mittwoch gegen 12.45 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma vorstellte. Er gab an, dass sie Gutscheine für eine Internet-Spieleplattform im Wert von etwa 1.000 Euro kaufen solle. Dann würde sie 28.000 Euro bekommen. Er wolle innerhalb einer Stunde zur Geldübergabe vorbeikommen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Der Unbekannte meldete sich nicht wieder.

Zehdenick: Den Neuen geschlagen und bedroht

In der Zehdenicker Wohnung einer jungen Frau kam es am Mittwoch gegen 00.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen ihrem 25-jährigen Ex-Freund und dem 19-jährigen neuen Freund. Der Ältere war zunächst dort, um persönliche Sachen abzuholen. Als er den Jüngeren sah, schlug er ihn mehrfach. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten verließ er die Wohnung zunächst, kehrte dann jedoch zurück. Der 25-Jährige beschädigte im Beisein der Beamten eine Tür und bedrohte den 19-Jährigen. Aufgrund der Aggressivität drohten die Beamten den Einsatz des Reizstoffsprühgerätes an. Da der 25-Jährige nicht aufhörte, wurde Reizgas eingesetzt. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Im Anschluss wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 19-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung zunächst ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Fürstenberg: Aufgefahren

Ein 52-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 11.15 Uhr mit seinem Pkw Honda in Fürstenberg die Straße Unter den Linden. Im Bereich der Kreuzung Ravensbrücker Dorfstraße bemerkte er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden VW Kleinbus offenbar nicht und fuhr auf. Der 23-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt, benötigte jedoch zunächst keine medizinische Hilfe. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, Schaden insgesamt rund 2.000 Euro.

Birkenwerder: Radfahrer gestürzt

Ein zwölfjähriger Radfahrer wurde am Dienstag gegen 7.15 Uhr in Birkenwerder in der Straße Zum Waldfriedhof bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er war mit einem die Fahrbahn überquerenden Pkw kollidiert, der von einem 44-Jährigen geführt wurde. Der Junge wurde leicht verletzt und wollte einen Arzt aufsuchen.

Hennigsdorf: Propangasflaschen entwendet

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 12. bis 13. November in Hennigsdorf gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Marktes in der Veltener Straße und entwendeten mehrere Propangasflaschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Lehnitz: Pkw-Scheibe eingeschlagen

An einem älteren Barnimer Mercedes, der in Lehnitz im Birkenwerder Weg schon seit längerer Zeit abgestellt steht, wurde Dienstag festgestellt, dass eine Seitenscheibe durch Unbekannte eingeschlagen wurde. Durch die Polizei wurde der Halter in Barnim davon in Kenntnis gesetzt und eine Mitteilung an das Ordnungsamt gefertigt.

Oranienburg: Betrunken gefahren

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Oranienburg in der Stralsunder Straße einen Renault Megane mit polnischen Kennzeichen. Es stellte sich heraus, dass der 47-jährige polnische Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Die Beamten ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige, erhoben eine Sicherheitsleistung und beschlagnahmten den Führerschein.

