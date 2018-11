Hennigsdorf

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma kontrollierten Mittwoch auf einem Firmengelände in der Straße Am Rathenaupark in Hennigsdorf einen VW Crafter. Auf der Ladefläche stellten sie Reste von Kabelisolierungen und auf dem Firmengelände bereits abisolierte Kabelreste (rund 35 Kilogramm) fest. Sie informierten die Polizei. Der 29-jährige Fahrer des VW und sein 41-jähriger Beifahrer wurden belehrt und befragt. Sie räumten die Tat ein. Beide erhielten von der Firma ein Hausverbot. Die Kabelreste wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls.

Mühlenbeck. Auffahrunfall

Ein 55-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 7.30 Uhr zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck auf der Autobahn A10 mit einem Iveco-Kleintransporter auf ein vor ihm fahrendes Lkw-Gespann auf. Dabei wurde der 49-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Birkenwerder: Kennzeichentafeln entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.00 bis Donnerstagmorgen, 6.00 Uhr wurden im Sperlingsweg in Birkenwerder von einem braunen Ford Fiesta die beiden Kennzeichentafeln OHV-MT 865 abgebaut und entwendet. Die Polizei setzte das Kennzeichen in Fahndung.

Mühlenbeck: Versuchter VW-T5 Diebstahl

Bisher unbekannte Personen gelangten in der Nacht zum Mittwoch auf bisher unbekannte Art und Weise in einen VW T5, der in der Straße Am Ackerberg in Mühlenbeck stand, und versuchten diesen vermutlich zu entwenden. An der Lenkradverkleidung und dem Zündschloss wurden Manipulationen festgestellt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Oranienburg: Schüler mit Drogen festgestellt

An einer Oranienburger Schule wurde während des Schulbetriebes ein 15-jähriger Schüler festgestellt, der Betäubungsmittel zur Schule mitgebracht hatte. Diese stellte der Direktor sicher und verständigte die Eltern. Der Schüler bekam einen Schulverweis. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Verstoß des Betäubungsmittelgesetzes gefertigt.

Mühlenbeck: Aufgefahren

Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer befuhr Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr die Autobahn A10 in Fahrtrichtung Prenzlau auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 66-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte an der Anschlussstelle Mühlenbeck auf die A10 aufzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Zugverbandes. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw auf den Sattelauflieger auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit.

Von MAZonline