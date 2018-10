Birkenwerder

Im Zeitraum vom 13. bis zum 15. Oktober drangen bisher Unbekannte durch das Aufhebeln einer Eingangstür in einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Birkenwerder ein. In den Räumen öffneten sie ein Wertgelass und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten Spuren, die Kripo führt die Ermittlungen.

Hennigsdorf: Einbruch in einen Pkw Dacia

Im Zeitraum vom 14. Oktober, 17 Uhr, bis zum 16. Oktober, 18 Uhr, schlugen bisher Unbekannte eine Seitenscheibe eines in der Seilerstraße in Hennigsdorf abgestellten Pkw Dacia Duster ein und entwendeten eine Sonnenbrille und einen Diesel-Kanister. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Oranienburg: Drei beteiligte Fahrzeuge

Der 41-jährige Fahrer eines Pkw Opel übersah Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr offenbar in der Berliner Straße in Oranienburg das Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw Fiat und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde der Fiat auf den vor ihm befindlichen Pkw Mercedes geschoben. Hierbei verletzten sich aller Fahrer (41, 52 und 37 Jahre alt) sowie der 60-jährige Beifahrer des Fiat. Sie mussten ärztlich behandelt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird mit etwa 3.500 Euro beziffert.

Glienicke: Fehler beim Überholen

Offenbar auf Grund eines Fehlers beim Überholvorgang kam es Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in der Schönfließer Straße in Glienicke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw Mazda. Der 45-jährige Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen, wollte sich vor Ort aber nicht ärztlich behandeln lassen. Der Wagen der 51-jährigen Fahrerin war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Neuholland: Unfall mit Waschbär

Ein Waschbär, der am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Hamburger Chaussee in Neuholland kurz vor dem Abzweig zur Straße zum Stausee querte, verursachte einen Verkehrsunfall mit einer 24-jährigen BMW-Fahrerin. Am Fahrzeug entstand beim Zusammenstoß ein Schaden von rund 1.000 Euro und der Waschbär verstarb an Unfallort. Die Jagdbehörde wurde zur Entsorgung des Tieres verständigt.

