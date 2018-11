Linde

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Linde. Aus dem Gebäude wurden Uhren und ein Fernsehgerät entwendet. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker kam zur Spurensicherung zum Einsatz.

Hohen Neuendorf: Gegen VW gefahren

Ein zehnjähriger Junge fuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr die Ernst-Toller-Straße in Hohen Neuendorf mit seinem Fahrrad entlang. Dabei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Sharan. Er verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Zehdenick: Beißen und treten

Auf einem Parkplatz in der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick fuhr am Donnerstag ein alkoholisierter 26-jähriger Radfahrer mit 1,12 Promille gegen 17.10 Uhr einem Pkw Skoda in die Seite. Der 66-jährige Fahrer wollte gerade auf den Parkplatz fahren. Der Radfahrer kam zu Fall, blieb aber unverletzt. Den hinzugerufenen Polizeibeamten wollte er sich bei der Identitätsfeststellung durch Flucht entziehen. Er konnte festgehalten werden. Dabei versuchte der 26-Jährige die Beamten zu beißen und zu treten. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Nach der Blutprobenentnahme wurde der 26-Jährige wieder entlassen. Sein Fahrrad wurde sichergestellt, denn es gehörte ihm offenbar nicht. Das Rad wurde im September in Berlin entwendet.

Hennigsdorf: Mercedes aufgebrochen

An einem Mercedes, der auf einem Hinterhof in der Hennigsdorfer Feldstraße stand, schlugen unbekannte Personen das Dreiecksfenster ein und entwendeten aus dem Auto den Fahrersitz und Frontteile, sowie Beleuchtung und Kühlergrill. Die mögliche Tatzeit erstreckt sich über einen längeren Zeitraum vom 27. September bis 15. November. Die Polizei ermittelt.

Großwoltersdorf: Unfall mit Wildschwein

Donnerstagabend, gegen 18.10 Uhr befuhr eine 20-jährige Mitsubishi-Fahrerin die L222 von Großwoltersdorf kommend in Richtung Gransee, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. An ihrem Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Das Schwarzwild, das verletzt im Wassergarben lag, wurde durch eine Schuss aus der Dienstwaffe eines Beamten von seinem Leiden erlöst und der zuständige Jagdpächter verständigt.

Mühlenbeck: Stoppschild missachtet

Am 15. November, um 10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesautobahn A10 in Fahrtrichtung AD Barnim. Dabei befuhr ein 64-jähriger Mitsubishi Fahrer die Anschlussstelle Mühlenbeck, um auf die Autobahn aufzufahren. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr missachtete er das Stoppschild und kollidierte mit einem Kleinlasttransporter Iveco, der die durchgehende Fahrbahn befuhr. An beiden weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

