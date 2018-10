Oranienburg

Dienstagmittag gegen 13.35 Uhr versuchte ein vietnamesischer Ladendieb im Einkaufszentrum in der Friedensstraße in Oranienburg Kosmetika im Wert von 447 Euro zu entwenden. Während der Tat wurde er durch den Ladendetektiv und einen Zeugen beobachtet, wie er die Ware in einer mitgeführten, eigens präparierten Sporttasche versteckte und an der Kasse lediglich nur eine Küchenrolle und eine Packung Taschentücher bezahlte. Der Dieb konnte vor Ort festgehalten und der Polizei übergeben werden. Er konnte sich nicht ausweisen und gab an, 15 Jahre alt zu sein. Weiterhin wurde bei ihm ein griffbereites Taschenmesser aufgefunden. In weiterer Folge wurde er auf Grund seines Alters dem Jugendamt übergeben und eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Verdachts des illegalen Aufenthaltes gefertigt.

Oranienburg: Betrügerische Anrufe

Erneut wurden am Dienstag der Polizei zwei versuchte Betrugsfälle bekannt, bei denen angebliche Polizeibeamte zwei Damen anriefen und erzählten, dass in ihrer Nachbarschaft Bulgaren festgenommen wurden und diese einen Zettel mit den Anschriften der beiden Oranienburgerinnen bei sich führten. Sie erfragten, ob die Damen Wertgegenstände und einen Safe zu Hause hätten. Klugerweise gaben die beiden Frauen keinerlei Auskunft und legten auf. Die Polizei ermittelt.

Zehdenick: Boot beschädigt

Mehrere Jugendliche waren Dienstagabend in Zehdenick auf der Havel mit Ruderbooten unterwegs. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie diese dabei ein Boot zerschlugen und ins Wasser schoben, wo es dann weiter trieb. Durch die Feuerwehr konnte das zerstörte Boot gegen 23.20 Uhr geborgen werden. Während dieser Maßnahmen erschien ein Vater mit seinem Sohn, der zugab, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Glienicke: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Dienstagabend, in der Zeit von 18 bis 22.15 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in Glienicke ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus betraten sie alle Räume und durchsuchten diese. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Hennigsdorf_ Stahlplatten entwendet

Unberechtigte Personen verschafften sich im Zeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen durch Abschrauben und Verbiegen eines Zaunfeldes unberechtigt Zugang zum Feuerwehrgelände im Hennigsdorfer Waidmannsweg und entwendeten eine ein mal 1,5 m große Stahlplatte mit einem Gewicht von rund 100 Kilogramm. Die Polizei ermittelt.

Birkenwerder: Unfall mit Radfahrer

Ein zwölfjähriger Junge versuchte Dienstagnachmittag gegen 15.05 Uhr die Karl-Marx-Straße in Birkenwerder an der Ecke zum Krankenhaus zu queren und kollidierte vermutlich aus Unaufmerksamkeit mit dem Fahrzeug einer Peugeot-Fahrerin. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus Oranienburg behandelt wurden.

Hennigsdorf: Kradfahrer verlor Kontrolle

Ein 16-jähriger Kradfahrer verlor am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr in der Rathenaustraße/ Ecke Stauffenbergstraße in Hennigsdorf offenbar auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Yamaha und touchierte einen Bürgersteig. Auf Grund des Touchierens fiel der Fahrer mit seinem Krad um und verletzte sich. Er beförderte sein Motorrad eigenständig noch nach Hause und stellte es dort ab. Danach begab er sich ins Krankenhaus.

Glienicke: Fehler beim Überholen

Offenbar auf Grund eines Fehlers beim Überholvorgang kam es Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in der Schönfließer Straße in Glienicke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW Mazda. Der leicht verletzte 45-jährige Kradfahrer lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab und wollte sich eigenständig zu einem Arzt begeben. Der PKW der 51-jährigen Fahrerin war nicht mehr fahrbereit; sie kümmerte sich selbst um einen Abschleppdienst.

Glienicke: Fahrradfahrer fuhr auf

Ein 26-jähriger Radfahrer fuhr Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Breitscheidstraße in Glienicke hinter einem Pkw und bemerkte offenbar nicht, dass dieser an der Einmündung Schönfließer Straße abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung benötigte er nicht.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline