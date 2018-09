Oranienburg

Eine 70-Jährige erhielt am Freitag gegen 13.30 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als ihr Sohn vorstellte und sie um Geld bat. Die Frau hatte Zweifel, da die Stimme nicht mit der ihres Sohnes übereinstimmte. Der Anrufer gab daraufhin an, erkältet zu sein. Er drängte sie zur Geldübergabe und wollte es ihr auch am nächsten Tag zurückzahlen. Die 70-Jährige erkannte jedoch die Masche und beendete das Telefonat.

Gransee: Betrügerischer Anruf

Auch eine 77-Jährige aus Gransee erhielt am Freitag einen derartigen Anruf. Gegen 14.45 Uhr meldete sich ein Mann mit heiserer Stimme und gab sich als ihr Neffe aus. Er sprach die Frau mit Vornamen an und wollte Geld für ein Immobiliendarlehen. Er wollte auf ein Stück Kuchen vorbeikommen und das Geld abholen. Die 77-Jährige gab an, kein Geld zu haben. Der Mann bat sie um Stillschweigen und legte auf. Beide Frauen meldeten sich im Nachgang bei der Polizei und erstatteten Strafanzeige wegen versuchten Betruges.

Oranienburg: Einbruch in Lagerhallen

Auf einem Gelände in der Bernauer Straße in Oranienburg wurden im Zeitraum vom 15. bis 16. September drei Lagerhallen von Unbekannten gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurden Werkzeuge entwendet, die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Einbrüche wurden Sonntagmittag festgestellt.

Velten: Container aufgebrochen

Sechs Bau- und Bürocontainer wurden am vergangenen Wochenende auf einem Baustellengelände in der Parkallee in Velten von Unbekannten aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Werkzeuge und Arbeitsgeräte entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz.

Birkenwerder: Krad gestohlen

Ein Kraftrad der Markt Qingqi mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-HE 70 wurde in der Nacht zu Montag in der Straße Am Friedhof in Birkenwerder entwendet. Das Krad stand auf dem Grundstück des 38-jährigen Besitzers. Er meldete sich am Montag in der Polizeiinspektion und gab den Diebstahl zu Protokoll. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Zabelsdorf: Boot abgeschleppt

Unbekannte durchtrennten im Zeitraum vom 9. bis 14. September die Sicherungskette eines am Steg des Wentowsees in Zabelsdorf anliegenden Sportbootes. Das Boot wurde offenbar über den Wasserweg in ein Waldgebiet nahe Wentow gezogen. Ein Mann meldete sich am Freitagmittag und gab an, dass ein fremdes Boot in der Nähe am Ufer festgemacht worden war. Dort wurde der Außenbordmotor (Mercury, 5 PS) abmontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Besitzer des Bootes wurde informiert, es konnte ihm übergeben werden.

Fürstenberg: In Busch gefahren und ausgebrannt

Ein 28-Jähriger kam am Montag gegen 8 Uhr in der Straße der Nationen in Fürstenberg mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in Buschwerk. Beim Versuch den Wagen zu befreien, geriet dieser in Brand und brannte vollständig aus. Der 28-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Mühlenbeck: Berauschte Jugendliche

In den Nachtstunden von Freitag zu Sonnabend wurde die Polizei durch Rettungskräfte informiert, dass sie in der Hauptstraße in Mühlenbeck vier 16-jährige Frauen angetroffen haben, die offensichtlich alle unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Einer der jungen Frauen ging es gesundheitlich so schlecht, dass sie durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die drei weiteren 16-Jährigen wurden an Erziehungsberechtigte übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Schmachtenhagen: Ladestation gerät in Brand

Freitagmittag rückte die Feuerwehr in den Stegeweg in Schmachtenhagen aus, weil aus einer Wohnung Rauchschwaden kamen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Wohnungsinhaber eine neu erworbene Lithium-Ionen-Akkustation in der Küche angeschlossen. Als er die Wohnung verließ überhitzte sich die Akkustation und es kam zum Schwelbrand. Die Wohnung konnte aufgrund des starken Rauches vorübergehend nicht bewohnt werden. Drei Feuerwehrfahrzeuge kamen zum Einsatz, Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Velten: Alufelgen entwendet

In den Nachmittagsstunden des 12. September wurden in der Ernst-Thälmann-Straße in Velten von einem Pkw Audi die vier Alufelgen abgeschraubt und entwendet, sowie die hintere Kennzeichentafel RN-JS 2. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Oranienburg: Berauscht gefahren

Sonnabendmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Andre-Pican-Straße in Oranienburg einen Pkw BMW. Der 23-jährige Fahrzeugführer wies körperliche Auffälligkeiten auf, so dass bei diesem ein Drogenvortest durchgeführt wurde, der ein positives Ergebnis auf Cannabis ergab. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Stolpe: Rechtsfahrgebot missachtet

Weil ein 84-jähriger Radfahrer am Freitagnachmittag auf dem für beide Richtungen freigegebenen Radweg in Stolpe im Hohen Neuendorfer Weg/Dorfstraße das Rechtsfahrgebot missachtete, stieß er mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammen. Beide Radfahrer wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

