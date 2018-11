Zehndenick

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag 14 Uhr bis Sonnabend 14 Uhr von einem in der Dammhaststraße in Zehdenick abgestellten Pkw VW-Caravelle das vordere amtliche Kennzeichen OHV-NE 856. Durch die Polizei wurde das Kennzeichen nach dem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Liebenberg: Unfall mit Damhirsch

Mit einem die Straße querenden Damhirsch kollidierte am Sonnabend gegen 16.40 Uhr auf der B167 zwischen Liebenberg und dem Abzweig Falkenthal der Fahrer eines Land Rovers. Das Wild verendete aufgrund der Verletzungen vor Ort und wurde dem zuständigen Jagdpächter übergeben. An dem Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Stolper Heide: Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle am 16. November, um 15.37 Uhr auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Stolper Heide an der Bundesautobahn 111 wurde ein deutscher Lastkraftwagen der Marke Iveco kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass die an diesem Fahrzeug angebrachten Kennzeichentafeln zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Weiterhin wurde ermittelt, dass für dieses Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung besteht. Der 44-jährige deutsche Fahrzeugführer konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorlegen und gab gegenüber den handelnden Beamten an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Im Rahmen der Prüfungshandlung wurde dann bekannt, dass ihm sein Führerschein im Jahr 2014 entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die entsprechenden Strafverfahren folgen.

Vehlefanz: Urkundenfälschung

Am 17. November, um 15.45 Uhr erfolgte auf dem Autohof Vehlefanz die Kontrolle eines Wohnmobiles der Marke Hymer aus Königs Wusterhausen. Im Rahmen dieser Kontrolle händigte der aus Berlin stammende 32-jährige Fahrzeugführer einen litauischen EU-Kartenführerschein den kontrollierenden Polizeivollzugsbeamten des Autobahnpolizeireviers Walsleben aus. Im Rahmen der Recherche wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis besaß und sich der vorgelegte Kartenführerschein als eine Totalfälschung entpuppte. Somit wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und er musste die Vermieterfirma über den Standort des Wohnmobiles informieren. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und die entsprechenden Strafanzeigen werden gefertigt.

Bredereiche: Einbruch

In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag drangen in der Zeit von 19 Uhr bis 7.45 Uhr bisher unbekannte Täter in einen Gartenschuppen eines Einfamilienhauses in der Regelsdorfer Straße in Bredereiche ein und entwendeten daraus eine Motorsäge, vier Hochseeangeln sowie diverse Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

