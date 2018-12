Oranienburg

Ein Wohnungsmieter eines Mehrfamilienhauses in der Bernauer Straße in Oranienburg stellte Dienstagabend, gegen 19.25 Uhr fest, dass sein Kellerverschlag durch unbekannte Personen aufgebrochen und daraus ein Kinderelektroauto entwendet wurde. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt.

Hennigsdorf Container auf Baustelle aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Personen drei Container auf der Brückenbaustelle in der Spandauer Allee in Hennigsdorf auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge im Wert von rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zehdenick : Turnhalle aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.20 Uhr brach eine Person in die Turnhalle in der Marianne-Grunthal-Straße in Zehdenick ein und wurde dabei vermutlich gestört. Auf der Flucht verlor er einen Pokal sowie mehrere Bälle, welche vor der Halle zurückgelassen wurden. Die Polizei ermittelt.

