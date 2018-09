Hennigsdorf

Am 31. August um 23.05 Uhr stellten Polizeibeamte während einer Verkehrskontrolle in der Fontanestraße in Hennigsdorf bei einem 18-jährigen Radfahrer verschiedene Drogen in szenetypischer Stückelung und Betäubungsmittelutensilien fest. Bei der Durchsuchung des Wohnraumes des Beschuldigten wurden keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden. Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Oranienburg: Notrufmissbrauch

Am Sonnabend um 9.20 Uhr teilte eine männliche Person über den Notruf der Polizei mit, angegriffen worden zu sein. Ohne seine Personalien bekannt zu geben, legte er unvermittelt auf. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die Personalien des Anrufers festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen 67-jährigen Oranienburger, der in der Gluckstraße angetroffen wurde. Während der Sachverhaltsklärung erhärtete sich der Verdacht des Vorliegens eines Notrufmissbrauches, so dass eine Strafanzeige aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Velten: Einbruch in Gärtnerei

In der Nacht zu Sonnabend verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände und infolge zum Büroraum der Gärtnerei in der Pinnower Chaussee in Velten. Angaben zum Diebesgut und zur entstandenen Schadenshöhe waren dem Geschädigten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht möglich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Fürstenberg: Anhänger entwendet

Im Zeitraum vom 26. August bis 1. September entwendeten unbekannte Täter vom Schrottplatz in der Himmelpforter Landstraße in Fürstenberg einen Pkw-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-PF 565. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Eigenbau. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen. Der Anhänger ist nunmehr zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oberhavel: Drogen- und Trunkenheitsfahrten

Vom 31. August bis zum 2. September wurden drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Oberhavel festgestellt.

In Oranienburg in der Berliner Straße kontrollierten Polizeibeamte am Sonnabend, gegen 19.30 Uhr einen 33-jährigen Pkw-Fahrer, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Sonntag gegen 0.50 Uhr war ein 37-jähriger Pkw-Fahrer in Glienicke in der Hattwichstraße mit einem Atemalkoholtest von 0,8 Promille unterwegs. Ein infolge durchgeführter beweissicherer Atemalkoholtest ergab abschließend einen Wert von 0,72 Promille, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde.

In Hohen Neuendorf in der Kurt-Tucholsky-Straße stellten Polizeibeamte während einer Verkehrskontrolle einen 29-jährigen Pkw-Fahrer mit 0,89 Promille fest. Auch bei diesem wurde ein beweissicherer Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,88 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Am Sonntag gegen 3.35 Uhr erhielt die Polizei durch einen namentlich bekannten Zeugen den Hinweis, dass in Zehdenick in der Kampstraße eine Frau alkoholisiert mit ihrem Pkw gefahren sei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort wurde mit der 28-jährigen Pkw-Fahrerin ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,55 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da die Frau diesen nicht mitführte.

Autobahn 10: Acht Verkehrunfälle

Am Freitag, in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr gab es auf der Bundesautobahn 10, im Bereich zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Oberkrämer insgesamt acht Verkehrsunfälle mit sechszehn beteiligten Fahrzeugen. In allen acht Fällen ereigneten sich die Unfälle in den befindlichen Baustellenbereichen der Bundesautobahn 10. Bei fünf Verkehrsunfällen war die Unfallursache, dass Nichtgewähren der Vorfahrt. Bei drei weiteren Unfällen war die Unfallursache die überhöhte Geschwindigkeit in den jeweiligen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h ausgewiesenen Baustellenbereichen, was zu Auffahrunfällen führte. Schwerpunkt der Vorfahrtunfälle bildete hier die Anschlussstelle Oberkrämer, wo die Unfallverursacher entweder das Stoppschild (befindet sich in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder) beziehungsweise das Vorfahrtsschild (befindet sich in Fahrtrichtung Hamburg) missachteten und so die Unfälle verursachten. Bei allen acht Verkehrsunfällen blieb es bei Sachschadensunfällen, die Unfallbeteiligten waren weiterhin fahrfähig und der Gesamtschaden bei diesen Unfällen beläuft sich auf gesamt 25.000 Euro.

Autobahn 10: Sekundenschlaf verursacht Unfälle

Am Sonnabend, um 4 Uhr kam, infolge von Übermüdung mit einhergehendem „Sekundenschlaf“, ein aus der Slowakei stammender 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford Ranger auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Autobahnkreuz Oranienburg, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hier mehrere Warnbaken, die den Baustellenbereich der Bundesautobahn 10 kennzeichnen. Infolge dieses Ereignisses gelangten mehrere Teile der beschädigten Warnbaken auf die Fahrbahn, so dass drei nachfolgende Fahrzeuge Beschädigungen erlangten. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro beziffert. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Am Sonnabend um 12.30 Uhr gab es wieder einen „Sekundenschlafunfall“ auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin. Es betraf hier einen 60-jährigen deutschen Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW, der nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei Warnbaken beschädigte. Nach der Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzen und machte dann ein kurzes Nickerchen im Gewerbegebiet Fehrbellin. Der Gesamtschaden beträgt 3.500 Euro.

Mühlenbeck: Unfall

Am Sonnabend, um 15:10 Uhr kam es im Baustellenbereich der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder, zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Autobahndreieck Pankow zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford aus Polen fuhr aufgrund des unzureichenden Sicherheitsabstandes auf dem vor ihm aus Berlin stammenden Pkw Ford auf. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und der Sachschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline