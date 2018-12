Glienicke

In der Zeit von Freitag zu Sonnabend wurden an einem Peugeot, der in der Schönfließer Straße in Glienicke abgestellt stand, durch unbekannte Personen alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hennigsdorf : Garage aufgebrochen

In eine Garage in der Friedrich-Wolf-Straße in Hennigsdorf gelangten bisher unbekannte Personen, indem sie die Vorhängeschlösser aufbrachen. In der Garage befanden sich Motorradbekleidung und Motorradgegenstände. Ob und was aus der Garage entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt.

Kremmen : Fahrradbesitzer gesucht

Mutmaßlich zwischen dem 22. Oktober und dem 2. November wurde in der Nähe des Friedhofes in Kremmen ein grünes Trekkingrad der Marke „Adventure“ gestohlen. Im Zuge der Ermittlungen in einer anderen Sache wurde das Fahrrad nun durch die Polizei in Neuruppin sichergestellt. Da das Fahrrad nicht in Fahndung stand, wird nun der rechtmäßige Eigentümer gesucht. Wem gehört dieses Fahrrad und wer kann Angaben zum Diebstahl in Kremmen machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuruppin unter der 03391/3540 entgegen.

Gransee : Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am 2. Dezember in der Templiner Straße in Gransee sucht die Polizei nun Zeugen. In der Zeit von 18 Uhr bis 18.20 Uhr war ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit der Beschilderung einer Verkehrsinsel kollidiert. Der Wagen hatte dann unerlaubt den Unfallort verlassen. Am Tatort konnten Reste eines Außenspiegels sichergestellt werden, die einem Ford Transit (Kasten/ Pritsche) zugeordnet werden konnten. Wer hat diesen Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug/Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/8510.

Hohen Neuendorf : Beifahrerin verletzt

In der Kurt-Tucholsky-Straße in Hohen Neuendorf bog am Mittwoch gegen 15.15 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem Pkw Opel nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Pkw Ford, der sich im Gegenverkehr befand. Die 46-jährige Beifahrerin im Ford wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

