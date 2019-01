Hennigsdorf

Zwei Männer gerieten am 19. Januar gegen 12.40 Uhr in einem Geschäft am Hennigsdorfer Havelplatz aneinander. Im Gerangel mit einem Einkaufswagen zog der 36-Jährige plötzlich einen Schlagring und schlug damit den 56-Jährigen, der dadurch verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 36-Jährige flüchtete zunächst, konnte jedoch durch Zeugenhinweise ermittelt werden. An seiner Wohnanschrift konnte er jedoch nicht angetroffen werden. Er meldete sich dann jedoch im Polizeirevier und stellte sich. Den Schlagring übergab der 36-Jährige freiwillig. Zudem stellten die Beamten bei der Durchsuchung der Person eine geringe Menge Betäubungsmittel ( Cannabis) fest und sicher. Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.

Hohen Neuendorf : Getreten

Ein 14-Jähriger ist am 19. Januar gegen 19.15 Uhr in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf von einem bislang unbekannten Jugendlichen getreten und verletzt worden. Er war zuvor mit Freunden unterwegs und wurde dabei von drei unbekannten Jugendlichen angesprochen. Einer der drei drückte den 14-Jährigen dann zu Boden und trat ihn. Die Eltern des 14-Jährigen wurden informiert und brachten ihren Sohn in ein Krankenhaus. Die drei unbekannten Jugendlichen konnten in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden.

Bötzow : Erneute Betrugsversuche

Sonntagabend meldeten sich drei Bötzowerinnen im Alter von 57, 66 und 79 Jahren bei der Polizei und gaben an, einen Anruf von einem unbekannten Mann erhalten zu haben, der sich als Polizist ausgab. Er habe sich erkundigt, ob die Frauen die Fenster und Türen ihrer Häuser verschlossen hätten. Die Frauen erkannten den Betrugsversuch, ließen sich auf keine persönlichen Fragen ein und beendeten jeweils das Telefonat.

Einen ähnlichen Anruf hatte bereits am 18. Januar eine 83-Jährige erhalten. Hier gab der sich als Polizist ausgebende Mann an, zwei Einbrecher festgenommen zu haben. Die Frau möge alle Fenster und Türen schließen, da noch weitere Täter auf der Flucht seien. Als der Unbekannte die 83-Jährige dann bat, das Haus zu verlassen, legte sie dann jedoch auf und meldete sich bei der Polizei.

Oranienburg : Diesel abgezapft

Aus drei Sattelzugmaschinen, die in der Bernauer Straße in Oranienburg auf einem Gelände neben der Fachhochschule der Polizei abgestellt waren, entwendeten bisher unbekannte Personen in der Nacht zum Freitag durch gewaltsames Aufbrechen der Tankdeckel mehrere 100 Liter Diesel. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Velten : Luft herausgelassen, Lack beschädigt

An einem Pkw Skoda Octavia, welcher auf einem Parkdeck eines Parkhauses in Velten „Am Markt“ abgestellt stand, wurde in der Nacht zum Sonntag aus zwei Reifen die Luft herausgelassen sowie der Autolack ringsherum mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt. Des Weiteren lagen auf dem Dach des Fahrzeuges zwei blaue Eimer. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Oranienburg : Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer wurde Sonntagmittag, gegen 13.25 Uhr im Lindenring durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Radler unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Von MAZonline