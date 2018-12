Borgsdorf

Donnerstagabend, gegen 20 Uhr kam es in der Asylunterkunft in der Margeritenstraße in Borgsdorf zwischen zwei Heimbewohnerinnen zu einem handfesten Streit, bei dem sie sich gegenseitig an den Haaren zogen, im Gesicht kratzten und sich mit den Händen schlugen. Eine ambulante Behandlung wurde von beiden abgelehnt, jedoch eine Anzeige wegen Körperverletzung jeweils gegen beide Frauen aufgenommen.

Velten : Werkzeug aus Kleintransporter entwendet

Bisher unbekannte Personen schlugen an einem Opel Kleintransporter, welcher in der Veltener Straße Am Kuschelhain stand, ein Dreieckfenster ein und entwendeten dann daraus Elektrowerkzeuge und einen Baustellenradio. Der Schaden liegt bei rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Fürstenberg : Unfall mit Reh

Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr befuhr eine Toyota Fahrerin die B96 aus Fahrtrichtung Dannenwalde in Fahrtrichtung Fürstenberg. In Höhe der Unfallstelle wechselte plötzlich ein Reh über die Fahrbahn. Trotz einer Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Reh. Am Pkw entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle und wurde durch den zuständigen Jagdpächter entsorgt.

Neuholland: Alles richtig gemacht

Eine 87-jährige Frau aus dem Ortsteil Neuholland erhielt Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen Telefonanruf, indem sich ein ihr unbekannter Mann als Polizist ausgab. Der Mann gab ihr gegenüber an, dass eine Einbrecherbande in ihrer Nähe festgestellt worden sei. Da die Masche der Frau bereits durch die Medien bekannt war, brach sie das Telefonat sofort ab.

Gransee : Wohnungen durchsucht

Vor dem Hintergrund diverser Diebstähle von Bootsmotoren in Lindow durchsuchten am Donnerstag Mitarbeiter der Kriminalpolizei ein Wohnhaus in Gransee. Hierbei wurden zwei ukrainische Staatsbürger im Alter von 23 und 28 Jahren festgenommen und diverse Beweismaterialien sichergestellt. Die Männer stehen in dringendem Tatverdacht, Mitglied einer Bande zu sein, die sich zur Begehung von schweren Diebstählen unter anderem von Außenbordmotoren zusammengeschlossen hat. Beide werden derzeit einem Haftrichter am Amtsgericht Neuruppin vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Glienicke : Mazda gestohlen

Ein schwarzer Pkw Mazda CX 5 wurde in der Nacht zu Freitag in der Alten Schildower Landstraße in Glienicke entwendet. Der neuwertige Wagen mit dem Kennzeichen OHV-HI 300 stand am Freitagmorgen nicht mehr auf dem Parkplatz. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Schönfließ : Radfahrer übersehen

Die Fahrerin eines Pkw befuhr Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Mühlenbecker Chaussee in Schönfließ und wollte nach rechts abbiegen. Sie hielt ordnungsgemäß vor dem dortigen Stoppschild. Ein Radfahrer befuhr den in beide Seiten befahrbaren Radweg in Richtung Schildow. Als die Pkw-Fahrerin anfuhr übersah sie offenbar den von rechts kommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Mann wurde verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Von MAZonline