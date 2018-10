Oranienburg

Sonntagvormittag teilte ein Busfahrer der Polizei mit, dass eine Person am Oranienburger Bahnhofsvorplatz völlig außer sich sei und gegen den Bus trete. Die alarmierten Polizeibeamten konnten am Bahnhof die Person feststellen. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen, da am Bus durch das Gegentreten ein Schaden entstanden war.

Gransee: In Bauch getreten

In den Nachtstunden von Sonnabend zu Sonntag kam es in einer Wohnung in der Oranienburger Straße in Gransee im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung zu einem tätlichen Übergriff auf eine 22-jährige Frau. Sie wurde durch zwei männliche Personen zu Boden gestoßen und in den Bauch getreten. Anschließend konnte sie aus der Wohnung zu Nachbarn flüchten und die Polizei alarmieren. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde erstattet.

Zehdenick: Hakenkreuz geritzt

Am Freitagabend wurde durch Passanten festgestellt, dass auf einer Sitzbank auf einem Spielplatz in der Friedrich-Engels-Straße in Zehdenick ein Hakenkreuz in das Holz geritzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt. Im Anschluss der Anzeigenaufnahme wurde das Hakenkreuz unkenntlich gemacht.

Oranienburg: Spiegel abgefahren

Am Freitag wurde gegen 17 Uhr ein Kleintransporter der Marke Peugeot in der Berliner Straße in Oranienburg geparkt. Sonntagmittag kam der Fahrer zu seinem Fahrzeug und musste feststellen, dass der rechte Außenspiegel durch Unbekannt beschädigt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Velten: Trotz Sperre unterwegs

Obwohl er bereits eine angeordnete Fahrerlaubnissperre erteilt bekommen hatte, setzte sich ein 21-jähriger Fahrzeugführer in Velten an das Steuer seines Pkw VW Golf und wurde am Sonntagabend durch Polizeibeamte im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Marwitzer Trift erwischt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet, die Weiterfahrt endete für ihn.

Oranienburg: Streit zwischen Jugendgruppen

Am Sonnabendabend gab es offenbar in der Oranienburger Albert-Buchmann-Straße gegen 23.45 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Dabei sollen Flaschen geworfen und Schläge ausgetauscht worden sein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten noch vier Personen der einen Gruppe vor Ort feststellen. Drei davon – ein 17- und ein 19-jähriger Iraner sowie ein 20-jähriger Afghane – wurden dabei verletzt. Der 19-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Im Nahbereich des Bollwerks und in der weiteren Umgebung konnten die Mitglieder der anderen Gruppe nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Oranienburg: Bargeld gestohlen

Aus einem Geschäft in der Oranienburger Lehnitzstraße entwendeten Unbekannte am Sonnabend in den frühen Morgenstunden Bargeld. Sie hatten sich offenbar zuvor an einer Hintertür gewaltsam Zutritt verschafft. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Oranienburg: Geldkassette gestohlen

In der Nacht zu Sonnabend entwendeten Unbekannte aus einem Geschäft in der Berliner Straße in Oranienburg eine Geldkassette mit etwas Bargeld. Diese war an einer Wand befestigt. Zutritt hatten sich die Täter gewaltsam an einer Nebentür verschafft. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Oranienburg: Steine geworfen

Zwei Jungen im Alter von zwölf und 15 Jahren warfen am Sonnabend gegen 18 Uhr an der Skater-Bahn in der Oranienburger Albert-Buchmann-Straße mit Steinen auf zwei elf- und zwölfjährige Mädchen. Beide wurden leicht an den Beinen verletzt und an ihre Eltern übergeben. Polizeibeamte konnten die beiden Werfer anhand der Personenbeschreibung in der Nähe feststellen. Sie wurden anschließend an ihre Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Velten: Tür beschädigt

Die Seitentür zu einem Geschäft in der Breiten Straße in Velten wurde in der Nacht zum Sonnabend von Unbekannten beschädigt. Offenbar hatten die Täter versucht, in das Gebäude zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand und ließ sich nicht öffnen. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Velten: Versuch einen Tresor aufzuhebeln

Mitarbeiter eines Marktes in der Veltener Parkallee stellten Montagmorgen gegen 5.45 Uhr fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. In einem Büro versuchten die Täter einen im Boden verankerten Tresor aufzuhebeln. Dies gelang nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Hohen Neuendorf: Fahrraddiebe gestellt

Zwei Zeugen beobachteten am Freitag gegen 15.15 Uhr in der Puschkinallee in Hohen Neuendorf zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren, wie sie sich an den am Bahnhof abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Offenbar wollten sie das Schloss eines gesicherten Rades öffnen. Als sie von den Zeugen angesprochen wurden, ließen die Jungen davon ab und flüchteten. Sie konnten jedoch von den hinzugerufenen Polizeibeamten in der Nähe festgestellt werden. Beide wurden an ihre Eltern übergeben. Am Schloss des Fahrrades entstand ein Sachschaden von rund 40 Euro.

Borgsdorf: Sparschwein gestohlen

Ein Sparschwein wurde in der Zeit vom 18. bis zum 21. Oktober aus einem Einfamilienhaus in der Borgsdorfer Falkenstraße entwendet. Unbekannte hatten zwei Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Schränke wurden durchwühlt. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Oranienburg: Mit Fahrrad kollidiert

Eine 79-jährige Radlerin befuhr Sonntagmittag die Oranienburger Saarlandstraße in Richtung Berliner Straße. Im Kreisverkehr kam es zu einer Kollision mit einem Pkw VW Up. Die Dame stürzte und verletzte sich am Kopf. In einem Rettungswagen wurde sie vor Ort behandelt und später in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Hennigsdorf: Fahrgastschiff streift Brücke

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 14 Uhr an der Havel-Oder-Wasserstraße in Hennigsdorf, wie ein Fahrgastschiff mit einem Mast mit der den Kanal überspannenden Eisenbahnbrücke kollidierte und in Richtung Schleuse Lehnitz weiterfuhr. Die informierte Bundespolizei sperrte die Brücke sofort für den S-Bahn-Verkehr. Die Wasserschutzpolizei überprüfte die Schäden wasserseitig und kontrollierte an der Schleuse das Fahrgastschiff. Da nur leichte Schäden sichtbar waren, wurde die Brücke gegen 16Uhr wieder freigegeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Velten: Unfall im Kreuzungsbereich

Gegen 5.50 Uhr ereignete sich am Montagmorgen in der Veltener Viktoriastraße an der Ecke zur Bahnstraße ein Verkehrsunfall. An einer auf Rot zeigenden Ampel soll nach bisherigen Erkenntnissen eine 45-jährige VW-Fahrerin offenbar die Kreuzung überquert haben und in der Folge mit dem Pkw VW eines 55-Jährigen zusammengestoßen sein. Die Frau verletzte sich dabei leicht und wurde vor Ort ambulant behandelt. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsflüssigkeiten gebunden und aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Viktoriastraße für rund 40 Minuten vollständig gesperrt werden.

Velten: Kradfahrer gestürzt

Ein 52-jähriger Kradfahrer fuhr am Sonntag gegen 14 Uhr in der Germendorfer Chaussee mit einer Suzuki auf den Pkw Skoda eines 53-Jährigen auf. Dabei stürzte der 52-Jährige und verletzte sich. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort geflogen. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren ebenfalls am Einsatz beteiligt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden gebunden. Der Kradfahrer kümmerte sich um die Bergung seines Fahrzeuges und kam anschließend in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Von MAZonline