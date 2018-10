Hohen Neuendorf

Am Wochenende wurden von einer Wanderbaustelle An den Rotpfuhlen 14 Warnleuchten, eine Absperrbarke und eine Schubkarre entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hennigsdorf: Münzautomat aufgebrochen

Am späten Montagabend hebelten Unbekannte den Münzautomaten der Staubsaugeranlage einer Tankstelle in der Veltener Straße in Hennigsdorf auf und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Nassenheide: Führerschein abgelaufen

Montagmittag kontrollierten Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) einen Lkw in der Oranienburger Chaussee in Nassenheide. Der 37-jährige Fahrzeugführer legte seinen Führerschein zwar vor, jedoch war die erforderliche Fahrerlaubnisklasse zum Führen des Lkw seit fast einem Jahr abgelaufen. Somit machte sich der Fahrer des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar. Die Weiterfahrt in dem Lkw war daher für ihn vor Ort beendet.

Birkenwerder: Alkoholisiert gefahren

Montagfrüh gegen 2.15 Uhr wurde ein Pkw Opel Corsa in der Hauptstraße in Birkenwerder einer Verkehrskontrolle unterzogen, im Zuge derer sich der 54-jährige Fahrzeugführer einem Atemalkoholtest unterzog. Dieser ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,08 Promille. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest im Polizeirevier ergab so dann ein endgültiges Ergebnis von 1,04 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt vor Ort wurde ihm untersagt.

Hohen Neuendorf: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde in der Waldstraße in Hohen Neuendorf ein Kleintransporter Renault der Verkehrskontrolle unterzogen. Der 31-jährige Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorweisen, dafür jedoch bei der Durchführung des Atemalkoholtestes vor Ort ein Ergebnis von 0,90 Promille. Die gerichtsverwertbare Atemalkoholanalyse ergab im Polizeirevier ebenfalls den Wert von 0,90 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss wurden eingeleitet.

Zehdenick: Werkzeuge entwendet

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Firma am Klausdamm in Zehdenick und entwendeten aus einer Werkhalle mehrere Werkzeugkisten. Diese standen auf den Ladeflächen (Pritschen) der dort abgestellten Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline