Kremmen

Zum wiederholten Mal versuchten unbekannte Personen Mittwochnachmittag, in der Zeit von 14 bis 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Seeweg in Kremmen einzubrechen, was aber misslang, da die Täter offensichtlich gestört wurden. An der Rückseite des Hauses wurde eine Lampe abgeschlagen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Oranienburg : Fassade beschmiert

Mittwochvormittag wurde in der Kitzbühler Straße in Oranienburg festgestellt, dass unbekannte Täter zwei Hausfassaden mit Hakenkreuzen beschmiert hatten. Diese waren 70 mal 80 Zentimeter sowie 50 mal 40 Zentimeter groß. Die Beseitigung der Symbole wurde veranlasst. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Wensickendorf : Bauwagen angegriffen

In Wensickendorf öffneten bislang unbekannt gebliebene Täter offenbar über den Jahreswechsel gewaltsam einen Bauwagen im Kienweg und entwendeten aus diesem verschiedene elektrische Geräte im Wert von rund 2.500 Euro.

Oranienburg : Geld gestohlen

In der Germendorfer Allee in Oranienburg schlugen Unbekannte am Donnerstagmorgen zwischen 5.20 Uhr und 5.55 Uhr die Seitenscheibe eines Lkw MAN ein und entwendeten aus diesem Bargeld ( Tageseinnahmen vom Vortag) in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Kremmen : Mittelschutzplanke touchiert

Mittwochmorgen um 8.20 Uhr fuhr ein 36-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesautobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen in Richtung Berlin. Offenbar weil er die Geschwindigkeit nicht ausreichend an die regennasse Fahrbahn angepasst hatte, kam der VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke; Schaden rund 1.500 Euro. Der Pkw blieb fahrbereit.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline