In den Nachtstunden von Sonntag zu Montag meldete ein Spaziergänger einen beschädigten Stromkasten in der Breite Straße in Velten. Die Firma Eon-Edis wurde zwecks Überprüfung der Funktionstüchtigkeit verständigt. Unbekannte müssen gegen den Stromkasten getreten und ihn somit beschädigt haben. Eine Strafanzeige wurde erstattet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Zehdenick: Auto zerkratzt

Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag die rechte Fahrzeugseite eines Pkw VW Golf, der in der Kampstraße in Zehdenick geparkt war. Die Fahrzeugbesitzerin erstattete Strafanzeige. Der Sach-schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Schildow: Berauscht auf dem Moped unterwegs

Ein 16 jähriger Mopedfahrer wurde Sonntagmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Polizeibeamten fielen bei der Kontrolle die geröteten glasigen Augen und ein starkes Augenlidflattern auf. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Mutter wurde verständigt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Mühlenbeck: Vorfahrt missachtet

Am Sonntagmorgen hatte ein 79-jähriger Unfallverursacher aus Wandlitz mit seinem Pkw Hyundai an der Autobahnauffahrt Mühlenbeck die Absicht auf die Autobahn 10 in der Fahrtrichtung Hamburg aufzufahren. Hierbei missachtete er das Verkehrszeichen 205 und kollidierte seitlich mit dem auf der Autobahn befindlichen Pkw Daimler. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Zehdenick: Auf die Straße uriniert

Zeugen meldeten sich am Sonntag gegen 17.20 Uhr bei der Polizei, weil ein nur mit einer Sporthose bekleideter Mann in der Castrop-Rauxel-Allee in Zehdenick auf der Fahrbahn umherlief und darauf urinierte. Die Beamten konnten einen 23-Jährigen dort feststellen. Er war alkoholisiert, ein erster Atemtest ergab 1,47 Promille. Der Mann wurde an eine Verwandte übergeben, die ihn nach Hause bringen wollte. Die Frau wandte sich kurze Zeit später jedoch hilfesuchend an die Polizei. Der 23-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand und trat mit dem Fuß gegen den Streifenwagen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig

Oranienburg: Ins Schleudern geraten

Die Bundesstraße 96 zwischen Oranienburg-Nord und Germendorf musste Sonntagmittag nach einem Verkehrsunfall für etwa 40 Minuten in Richtung Berlin gesperrt werden. Ein 23-Jähriger war mit seinem Pkw Peugeot nach einem Überholmanöver nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kollidierte mit der Leitplanke und wurde auf die Fahrbahn zurück geschleudert. Dabei stieß der Peugeot mit einem Pkw Hyundai zusammen. Die 64-jährige Beifahrerin im Hyundai erlitt einen Schock und musste im Rettungswagen behandelt werden. Die Feuerwehr kam wegen auslaufender Betriebsflüssigkeiten zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Gransee: Aufgefahren

Eine 53-jährige Frau musste am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 96 am Ortseingang von Gransee mit ihrem Pkw Mitsubishi verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw Skoda hielt ebenso an. Die danach folgende 71-jährige Mitsubishi-Fahrerin bemerkte das offenbar zu spät. Durch den Zusammenstoß mit dem Mitsubishi wurde der Skoda auf den Mitsubishi der 53-Jährigen geschoben. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 15.000 Euro. Die beiden Mitsubishi-Fahrerinnen wurden verletzt und mussten im Rettungswagen behandelt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Bundesstraße musste in Fahrtrichtung Berlin zeitweise gesperrt werden.

Stolpe: Mit dem Rettungswagen abtransportiert

Ein 38-Jähriger befuhr Sonntagmorgen um 9.30 Uhr mit einem Krad vom Hersteller Kawasaki die Bundesautobahn 111 in Richtung Hamburg. Der Mann fuhr an der Anschlussstelle Stolpe ab und auf die Landesstraße 171 auf. Um einen Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden Pkw Mini zu vermeiden, bremste er und stürzte infolge. Einen Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw gab es nicht. Der 38-Jährige wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Mühlenbeck: Aufgefahren

Ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer stand Sonntagnachmittag an der Anschlussstelle Mühlenbeck und wollte auf die Bundesautobahn 10 in Richtung Frankfurt/Oder auffahren. Direkt dahinter stand ein 44-jähriger VW-Fahrer. Als das Bremslicht des Mercedes ausging, nahm der 44-Jährige offenbar an, dass der Mercedes los fährt. In der Folge fuhr er auf den Mercedes auf: Schaden rund 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die 54 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes klagte anschließend über Nackenschmerzen und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

