Velten

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 3. August von einem Gelände am Bernsteinsee zehn Kisten Leergut und zwei Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die arbeitsteilig handelnden Täter überstiegen offenbar einen Zaun.

Kremmen: Waldboden in Brand

Gegen 17.30 Uhr wurde am Sonntag in einem Waldstück zwischen Groß Zieten und Staffelde, etwa 50 Meter abseits der Landesstraße, ein Feuer gemeldet. Etwa 150 Quadratmeter Waldboden waren aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Staffelde kam zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Kremmen: Unfall mit acht Pkw

Zwischen der Anschlussstelle Falkensee und dem Autobahndreieck Havelland ereignete sich am Sonntag gegen 11.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit acht beteiligten Fahrzeugen, bei dem insgesamt elf Personen im Alter von einem Jahr bis 75 Jahren verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 75-Jähriger mit seinem Pkw VW auf einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Pkw Mercedes aufgefahren. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vorausfahrenden Mercedes und fünf weitere Pkw der Marken Renault, Volvo, Seat und Mercedes Benz geschoben. Der 75-Jährige und seine Beifahrerin wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 30-jährige Frau aus einem der beteiligten Volvos musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Der einjährige Junge in ihrem Pkw wurde vorsichtshalber mit seinem Vater in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten übergaben dem Kind einen Trostteddy. Fünf beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Bundesautobahn musste in Fahrtrichtung Norden für mehrere Stunden gesperrt werden. An der Anschlussstelle Falkensee wurde der Verkehr abgeleitet. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste auch die Gegenfahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 14.30 Uhr wurde ein Fahrstreifen wieder frei gegeben. Gegen 17 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Oranienburg: Kradfahrer gestürzt

Ein 57-jähriger Kradfahrer kam Sonntag gegen 9.20 Uhr auf der Bundesstraße 96 in Höhe der Anschlussstelle Oranienburg-Süd von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei stürzte er und verletzte sich am Bein. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Oberkrämer: Auf den Kopf gefallen

In der Schwanter Dorfstraße in Oberkrämer kam am Sonntag gegen 13.15 Uhr eine 38-jährige Radfahrerin plötzlich zu Fall. Die Frau gab an, mit dem Rad gegen einen Bordstein gefahren zu sein. Sie verletzte sich am Kopf und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gransee: Mit Kradfahrer kollidiert

Auf der Kreisstraße zwischen Mildenberg und Karlshof bemerkte am Sonntag gegen 14 Uhr eine 37-jährige Kradfahrerin (Simson Schwalbe) offenbar einen vorausfahrenden 36-jährigen Kradfahrer (Simson S 51) zu spät. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Leichtkrafträdern entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro. Die Simson S 51 war nicht mehr fahrbereit.

Gransee: In Streit geraten

Ein Ehepaar geriet am Sonntagnachmittag in Gransee gemeinsam ins Streiten, so dass der Ehemann seine Ehefrau am Hals packte und würgte. Sie zerkratzte daraufhin seinen Arm, so dass er blutete. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Oranienburg: Aus Eifersucht geschlagen

Da seine Freundin in den frühen Samstagmorgenstunden vor einer Bar in der Walther-Bothe-Straße in Oranienburg einen anderen Mann küsste, stellte der 27 jährige Freund den Rivalen zur Rede. Aufgrund dessen kam es zu einer Rangelei und der 27 Jährige wurde von dem Rivalen und dessen Freund blutig geschlagen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf.

BAB 10: Ins Gespräch vertieft

Der 64 jährige Fahrzeugführer eines Pkw Peugeot war am Sonnabendmorgen während der Fahrt auf der BAB 10 so sehr mit seiner Beifahrerin ins Gespräch vertieft, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Seitenschutzplanke fuhr. Beide Insassen blieben unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

BAB 111: Hund angefahren

Ein 36-jähriger Nissan Fahrer befuhr Freitagmittag die BAB 111 in Fahrtrichtung Hamburg. Als er im Autobahndreieck Oranienburg auf den Zubringer auf die B96 wechseln wollte, lief ihm ein Hund vor das Auto, so dass der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Hund wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Durch das Auslesen seines implantierten Chips konnte die Hundehalterin aus Berlin informiert werden.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline