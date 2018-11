Bergfelde

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses am Donnerstag in der Lindenallee in Bergfelde entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Kriminaltechniker werden am Freitag im Verlaufe des Tages den Brandort in Hinblick auf die Brandursache untersuchen.

Eichstädt: Aufgehebelt

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Verbindungsweg in Eichstädt hebelten bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom 7. November, 17 Uhr, bis zum 8. November, 15.15 Uhr, auf und durchsuchten das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Summt: Container aufgeflext

Bisher unbekannte Personen verschafften sich im Zeitraum von Montagnacht bis Dienstagnachmittag durch Aufflexen eines Werkzeugcontainers Zutritt ins Innere und entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Werkzeuge. Vermutlich wurde der Container schon während des Transportes auf einem Rastplatz an der A7 bei Hannover angegriffen. Erst am Freitag wurde der Diebstahl in der Liebenwalder Straße in Summt festgestellt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Velten: Berauscht mit dem Pkw unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten Donnerstagabend, gegen 22.35 Uhr, in der Bergstraße in Velten einen 24-jährigen VW-Caddy-Fahrer. Es stellte sich heraus, dass er unter Einfluss von Drogen, in diesem Fall Cannabis, stand. Er stimmte einer freiwilligen Blutentnahme zu. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Summt: Boot im Straßengraben

Ein Trailer mit einem Boot drauf landete Donnerstagnachmittag, gegen 15.55 Uhr auf der L211 zwischen Summt und Lehnitz in einem Straßengraben. Grund hierfür war, dass sich die mobile Anhängerkupplung eines Berliner Mercedes gelöst und der Anhänger so dann einen Baum gestreift und im Graben gelandet war. Die Bergung des Anhängers mit Boot geschah in eigener Zuständigkeit des Fahrers. Der Schaden am Baum beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Von MAZonline