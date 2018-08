Staffelde

Ein im Kremmener Ortsteil Staffelde im Lindenring aufgestellter Kleidercontainer und ein Papiercontainer wurden Montagnachmittag offenbar in Brand gesetzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Leegebruch: Gebissen und bespuckt

In der Nähe der Leegebrucher Bushaltestelle am Robert-Koch-Platz kam es Montagabend gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und zwei anderen Jugendlichen im Alter von 16 und 19 Jahren. Dabei biss der 16-Jährige den 19-Jährigen in den Arm und kratzte ihn. Das 16-jährige Mädchen, das ihn begleitete, wurde von dem 16-Jährigen angespuckt. Der Jugendliche stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol.

Die Polizei und ein Rettungswagen wurden gerufen. Die Jugendlichen versuchten den 16-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Der 16-Jährige pustete 1,5 Promille und hatte offenbar Amphetamine konsumiert. Als er im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, versuchte er zu flüchten. Polizeibeamte hinderten ihn daran. Dabei leistete er Widerstand und schlug in Richtung der Beamten, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Der Transport ins Krankenhaus wurde begleitet. Der Jugendliche galt als vermisst, die Mutter wurde informiert und war vor Ort. Wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lehnitz: Kradfahrer gestürzt

Ein 51-jähriger Kradfahrer stürzte am Montag gegen 17 Uhr in einer Kurve auf der Landesstraße zwischen Lehnitz und dem Abzweig Zühlslake. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Das Krad wurde geborgen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Oberkrämer: Aufgefahren

Im Baustellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer fuhr am Montag gegen 11 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw VW auf einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Pkw Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf einen vorausfahrenden Pkw Peugeot geschoben, der ebenso abgebremst hatte. Ein 32-jähriger Insasse im Opel und ein 15-Jähriger aus dem Peugeot wurden leicht verletzt. Der Jugendliche konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Pkw VW war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Kremmen: Schlecht eingeparkt

Beim Versuch, seinen Pkw Renault in der Ruppiner Straße in Kremmen am Fahrbahnrand abzustellen, schätzte der 30-jährige Fahrer die Ausmaße seines Fahrzeugs offenbar falsch ein. Der Wagen kollidierte mit zwei abgestellten Pkw der Marken Kia und VW, Schaden circa 5.000 Euro. Der 30-Jährige informierte die Polizei. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein erster Atemalkoholtest ergab 1,43 Promille. Nach der Blutprobenentnahme wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Führerschein wollten die Beamten sicherstellen, den hatte der 30-Jährige jedoch am Tag zuvor mit seinem Portemonnaie im Bernsteinsee verloren.

Leegebruch/ Velten: Kennzeichen gestohlen

In Leegebruch wurden durch Unbekannt in der Nacht von Sonntag zu Montag von einem Kleintransporter der Marke Renault beide Kennzeichentafeln UM-MV 28 und in Velten in der Zeit von Samstag bis Montag von einem PKW Kia die Kennzeichentafeln OHV-S 155 entwendet.

Nieder Neuendorf: Surfbretter gestohlen

In den Nachtstunden von Sonntag zu Montag wurden in der Dorfstraße in Nieder Neuendorf aus einem Carport zwei Surfbretter für das Stand-Up-Paddling im Wert von circa 800 Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oranienburg: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der Oranienburger Fischerstraße konnte am Montag gegen 12 Uhr durch Zeugen beobachtet werden, wie eine 83-jährige Fahrzeugführerin gegen einen geparkten Pkw fuhr und anschließend den Parkplatz mit ihrem Pkw verließ. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen der Verursacherin, die sodann von den Beamten zu Hause angetroffen werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

