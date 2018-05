Oberhavel

Beamte der Wasserschutzpolizei führten am Herrentag länderübergreifende Kontrollen im Sportbootverkehr auf den Wasserstraßen des Landkreises Oberhavel durch. Dabei wurden mehrere Sportbootführer unter Einfluss von Alkohol festgestellt.

An der Schleuse Marienthal

An der Schleuse Marienthal stand der Führer eines Motorbootes unter Alkohol. Er pustete gegen 14.30 Uhr 0,66 Promille. Kurze Zeit später wurde auf dem Stolpsee bei Fürstenberg ein Vierer-Kajak durch die Beamten kontrolliert. Drei der vier Männer an Bord standen unter Einfluss von Alkohol (0,84, 0,74 und 0,67 Promille).

Auf dem Lehnitzsee

Gegen 17 Uhr wurde auf dem Lehnitzsee ein Sportbootsführer mit 1,1 Promille von den Beamten festgestellt. Etwa 75 Minuten später wurde ein Sportbootführer mit 0,5 Promille angetroffen.

Fahrtstopp für die Freizeitkapitäne

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen (Bußgelder bis 500 Euro möglich) aufgenommen. Die Freizeitkapitäne und Paddler durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Auffälliger Jetskifahrer

In dem Zusammenhang fiel den Wasserschutzpolizisten auf dem Stolpsee gegen 16.45 Uhr ein Jetski-Fahrer auf. Da das Gewässer nicht für das Fahren mit dem Jetski freigegeben ist und er nicht einfach nur geradeaus (in Wanderfahrt), sondern kreuz und quer über den See fuhr und sprang, wurde er kontrolliert. Den Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von etwa 150 bis 300 Euro rechnen. Er musste gemäßigt und geradeaus zu seiner Anlegestelle fahren.

Von MAZonline