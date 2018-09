Betrunkener in Unterhose legt sich mit geparktem Auto an

Oberhavel Zehdenick - Weil er auf ein geparktes Auto einschlug, rief eine Zeugin am Mittwochabend in Zehdenick die Polizei zu einem nur mit Unterhose bekleideten Mann, der sich auffällig verhielt.

Einen recht renitenten und stark alkoholisierten Mann nahm die Polizei (Symbolbild) am Mittwochabend in Zehdenick in ihren Gewahrsam. Quelle: Patrick Seeger/DPA