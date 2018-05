Birkenwerder

Ein Bürger aus der Bergfelder Straße teilte am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr der Polizei mit, dass ein junger Mann auf der Motorhaube eines dort abgestellten Hyundai umherspringe. Da der Anrufer die Halterin des Fahrzeuges kannte, hielt er den Mann zusammen mit weiteren Anwohnern bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Auf Befragen äußerte der 24-Jährige, dass er zuvor von drei Männern geschlagen und als er am Boden lag, auch noch getreten worden zu sein. Diese flüchteten dann unerkannt. Da er annahm, dass der Hyundai zu dieser Personengruppe gehören könnte, wollte er Rache nehmen und demolierte das Fahrzeug, in dem er auf der Motorhaube herumsprang. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,98 Promille. Er hatte mehrere leichte Verletzungen an Armen und Beinen. Eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt und Sachbeschädigung an dem Fahrzeug wurde aufgenommen.

Von MAZonline