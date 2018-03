Betrunkener übernachtet in fremder Wohnung

Oranienburg. Zu einem Betrunkenen, der in der Wohnung eines demenzkranken Seniors in Oranienburg übernachtet hatte, wurden Beamte der Polizei am Mittwochmorgen gerufen. Ein 36-jähriger Mann hatte Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr an mehreren Wohnungen in der Robert-Koch-Straße in Oranienburg geklingelt. Ein 92-jähriger, an Demenz erkrankter, Mann hatte dem 36-Jährigen daraufhin die Tür geöffnet, woraufhin der Mann in die Wohnung des 92-Jährigen ging.

Dort trank der 36-Jährige weiter Alkohol, während sich der 92-Jährige zum Schlafen ins Bett legte. Der 36-jährige Besucher legte sich später vor das Bett des Bewohners und schlief hier bis zum Eintreffen eines Pflegedienstes am Morgen gegen 7.30 Uhr.

Die Mitarbeiter des Pflegedienstes informierten daraufhin die Polizei. Diese stellten bei dem 36-Jährigen einen Atemalkoholwert von 3,08 Promille fest, der zudem den Anweisungen der Polizeibeamten nicht Folge leisten wollte. Er wurde daher zum Schutz der eigenen Person in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Von MAZonline