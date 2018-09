Birkenwerder

Ärger gab es in einer Pension in Birkenwerder am Donnerstagabend (27. September) mit einem 47-jährigen Gast. Der Mann stand augenscheinlich derart unter Alkohol- und Drogeneinfluss, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der 54-jährigen Betreiberin der Pension inder Clara-Zetkin-Straße kam. In Folge bedrohte der 47-Jährige lautstark weitere Pensionsgäste und die Wirtin.

Die zu Hilfe gerufene Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Nötigung ein und sprach ein Hausverbot für die Pension sowie einen Platzverweis für das nähere Umfeld gegen den 47-Jährigen aus. Dem kam der Mann nach, mit der S-Bahn entfernte er sich schließlich vom Ort des Geschehens.

Von MAZonline