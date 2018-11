Birkenwerder

Unbekannte Täter drangen am Dienstag im Laufe des Tages zwischen 8 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hessenstraße in Birkenwerder ein.

Schmuck und Bargeld entwendet

Die Einbrecher verschafften sich dabei gewaltsamen Zutritt zum Haus über ein Fenster. Anschließend durchsuchten sie alle Räume und das Mobiliar im Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Kriminaltechniker sichern Spuren

Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 2000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker der Polizei kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren, darunter Schuhabdrücke und Hebelspuren am Fenster. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline