Birkenwerder

Polizeibeamte führten am Donnerstag gegen 23.45 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Birkenwerder durch. Dabei gaben sie auch einem 32-jährigen Mitsubishi-Fahrer Anhaltezeichen, der ihnen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Mann wendete jedoch den Pkw und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Birkenwerder. Nach etwa 500 Metern kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen.

Der 32-Jährige verletzte sich und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Er stand unter Einfluss von Alkohol (0,63 Promille in der Atemluft) und Betäubungsmitteln. Er gab an, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten ließen daraufhin eine Blutprobenentnahme durchführen.

Zudem konnte der 32-Jährige keine Fahrerlaubnis nachweisen. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit. Die am Pkw angebrachten Berliner Kennzeichen standen seit letzter Woche nach einem Diebstahl in Fahndung und der Wagen war somit nicht für den Straßenverkehr zugelassen, bzw. haftpflichtversichert.

Die Beamten stellten die Kennzeichentafeln sicher und leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Von MAZonline