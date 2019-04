Ein Regionalzug der Linie RB20 entgleiste Dienstagabend in Birkenwerder. Die Bergung des Zuges dauerte bis Mittwoch an, damit verbunden waren Zugausfälle und Schienenersatzverkehr auf den Linien RE5, RB20 und der S1. Am Nachmittag gab die Deutsche Bahn Entwarnung und rollten die Züge wieder an.