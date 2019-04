Das Pumpenhaus des alten Wasserwerkes in Birkenwerder soll zu einem interkulturellen Veranstaltungsort werden. An den letzten Wochenenden wurde ordentlich geschuftet. Am Dienstag, 9. April kann das Geschaffene in der Birkenwerder Straße von 17.45 bis 18.45 Uhr besichtigt werden.