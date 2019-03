Christiane Koss wollte sich in Birkenwerder ehrenamtlich engagieren, fand jedoch keine Angebote. Nun will sie eine Freiwilligenagentur aufbauen, wo die Fäden zwischen Angebot und Nachfrage für ehrenamtliches Engagement zusammenlaufen. Brandenburgweit gibt es bereits 21 solcher Agenturen. Doch noch keine in Oberhavel.