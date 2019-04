Birkenwerder

Am Sonntag, 14. April ist von 12 Uhr bis 17 Uhr Familienwaldtag zum Frühlingsbeginn in der Waldschule Briesetal. Basteln mit Naturmaterialien und Spiele für Kinder stehen auf dem Programm.

Wasserpumpe und Grillplatz

Die Mitarbeiter der Waldschule stellen an diesem Tag den erweiterten Bachlauf an der Wasserpumpe vor und freuen sich, wenn dieser rege in Betrieb genommen wird. An der Feuerstelle am überdachten Grillplatz gibt es wie immer Knüppelkuchen und Bratwurst und aus dem Lehmbackofen kommt frischer Kuchen. Dazu gibt es nach Wunsch Kaffee und Tee.

Naturwacht und Kräuterfee

Ein weiteres Highlight für die Besucher wird die Ausstellungsfläche der Naturwacht sein. Dort können unter Anleitung Insektendosen gebastelt und ausprobiert werden. Am Stand der Kräuterfee Ute Littek werden handgemachten Marmeladen und Tinkturen zu finden sein.

Bücher und Handarbeit

Darüber hinaus gibt es eine Auswahl von Büchern an einem Stand der nostalgischen Buchhandlung und weitere handgemachte Produkte aus der Region.

Der Eintritt zum Frühlingsfest ist frei.

