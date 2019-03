Von Sonnabend, gegen 22.30 Uhr bis Sonntag um 21 Uhr legte eine Störung die Stromversorgung in einigen Straßen in Birkenwerder lahm. Zahlreiche Mitarbeiter waren am Sonntag vor Ort im Einsatz, um den Fehler zu finden. Ein defektes Kabel stellte sich als Ursache heraus.