Todeskreuze in Birkenwerder werden weggebürstet

Birkenwerder Birkenwerder - Todeskreuze in Birkenwerder werden weggebürstet Anwohner der Weimarer Straße in Birkenwerder haben den Erhalt ihrer 80 Jahre alten Kastanienallee gefeiert. Im Bauamt steht man vor dem Dilemma, trotzdem einen Gehweg und Straßenlaternen zu bauen.

Die Sterbemarkierungen an den Bäumen in der Weimarer Straße wurden am vergangenen Sonntag entfernt. Quelle: privat