Oberhavel/ Cottbus

Am vergangenen Samstag feierte das Erfolgsmusical „Falcos Coming Home“ der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder und der Kreismusikschule Oberhavel sein grandioses Finale in Cottbus. Mit gleich zwei Aufführungen auf der Kammerbühne des Cottbuser Staatstheaters nahm das Musiktheaterprojekt aus Oberhavel an den diesjährigen Schüler-Kunst-Tagen teil und überzeugte offenbar nicht nur die Jury sondern auch das Publikum, das die jungen Künstlerinnen und Künstler am Ende mit stehenden Ovationen würdigte.

„Fantastisch zusammengespielt“

In einer ersten Auswertung nach der Wettbewerbsaufführung zeigte sich Kabarettist und Jurymitglied Gerd Hoffmann beeindruckt: „Ihr habt fantastisch zusammengespielt, hattet ein klar gegliedertes Bühnenbild und super Bühnentechniker. Da griff eins ins andere.“ Lobende Worte fand die Jury auch für das links auf der Bühne unter Hagen Kubasch präzise agierende Orchester der Kreismusikschule Oberhavel. „Somit waren die Musiker Teil des Geschehens. Alle gehörten zum Ensemble, eine tolle Gemeinschaftsleistung.“

Von Genialität bis Selbstzerstörung

Das Stück spannt für anderthalb Stunden Gesang, Tanz und Schauspiel einen Bogen über das Leben der österreichischen Musikikone Falco, zeigt dessen Genialität gepaart mit Größenwahn und Selbstüberschätzung bis hin zur Selbstzerstörung. Das Musicalteam ließ sich von Goethes Faust ebenso wie von Burkhard Driests „Falco meets Amadeus“ inspirieren und flocht neben den großen Falco-Hits auch immer wieder Mozartklänge in die Handlung ein.

„Eingespielte Team“

Bereits am Samstagmorgen hatten sich zwei vom Landkreis Oberhavel und der OVG zur Verfügung gestellte Busse mit den Akteuren und ein LKW mit Requisiten und Kostümen auf den Weg nach Cottbus gemacht. „Vor Ort blieb nicht viel Zeit, aber unsere Abteilungen Bühnenbau, geleitet von Romeo Pazia (8.Klasse) und Maske/Kostüm unter Leitung von Iris Aberle sind echte eingespielte Teams und schafften alles prima“, freute sich Initiator und Musiklehrer Stephan Küchner.

Von Oberhavel bis Polen

Von Freitag bis Sonntag liefen die 23. Cottbuser Schüler-Kunst-Tage, veranstaltet vom JUKS e.V. und dem Staatstheater Cottbus. Dabei eroberten in diesem Jahr kreative junge Leute aus der ganzen Region sowie aus Polen die „Bretter, die die Welt bedeuten“ und zeigten in den Sparten Schauspiel, Tanz, Musik und Bildende Kunst, was sie können.

„Das wird so schnell niemand vergessen“

„Dieses Musical, unsere erste Gemeinschaftsproduktion zwischen Regine-Hildebrandt-Gesamtschule und Kreismusikschule, wurde für alle Beteiligten zu einem Erlebnis, das niemand so schnellvergessen wird.“, so Küchner nach dem Gastspiel in Cottbus. Am Sonntagnachmittag stieg die Spannung und löste sich auf im Jubel, als die Jury gegen 18.00 Uhr vor den Augen und Ohren aller Ensembles einen begehrten Pegasus, den spartenübergreifenden Sonderpreis, an das Musiktheater aus Oberhavel überreichte.

Amadeus- Preis

Laura, Alina, Leni und Ronja von der Birkenwerderer Hildebrandtschule nahmen den mit 300 Euro dotierten Preis stolz entgegen und tauften ihn nach Falcos Idol auf den Namen ‚Amadeus‘.

Von MAZonline