Wo kommt das Stolper Wasser her? Wie wird es aufbereitet? Und was gehört dazu, es zu schützen? Diesen Fragen gingen am Donnerstagabend rund 25 Kommunalpolitiker und Vereinsvertreter im Wasserwerk in Stolpe auf den Grund. Werksleiter Carsten Utke führte die Gruppe durch seinen Betrieb.

Das Wasser wird aus 91 Vertikalbrunnen mit Motorpumpen aus 30 bis 35 Metern Tiefe an die Oberfläche befördert, erfuhren die Zuhörer. Die Fördermenge liegt bei 45 bis 120 Kubikmetern pro Stunde. Am Tag sind das 120 000 Kubikmeter. Im Einzugsgebiet des Wasserwerks Stolpe wird Havelwasser auf den Havelwiesen eingestaut, um es dort versickern zu lassen.

Führung im Wasserwerk Stolpe. Quelle: Gemeinde Birkenwerder

Und genau das ist auch der Anlass, warum sich die Politiker zum Ortstermin nach Stolpe begeben hatten: Auch auf der Havelinsel in Birkenwerder gibt es eine Brunnengalerie. Doch dort gibt es seit längerer Zeit ein Problem mit organischen Verunreinigungen. Ein Gentest hatte schnell ans Licht gebracht, dass die Exkremente von Hunden der Ursprung sind. Aus diesem Grund – und um die Havelinsel vor der Schließung zu bewahren – hatten die Wasserbetriebe mit der Gemeinde ein Maßnahmenpaket sowie eine einjährige Testphase vereinbart. Hinweisschilder und eine Hundetoilette wurden im Dezember aufgestellt (MAZ berichtete), Aufklärungsarbeit betrieben.

Maßnahmen zeigen erste Wirkung

Bereits nach sechs Monaten stehe fest: „Die Maßnahmen zeigen Wirkung“, sagt Pressesprecherin Astrid Hackesch-Rump. Das zeige sich sowohl am Nutzerverhalten als auch an den Wasserwerten aus den betroffenen Brunnen. Da Niederschläge direkt versickern, gehe das sehr schnell. Überdies habe sich gezeigt, dass die Vandalismusschäden zurückgegangen sind. Auf der Rehwiese in Berlin habe es ebenso Konflikte gegeben. Dort habe das Gebiet eingezäunt werden müssen. „Ich bin froh, dass es in Birkenwerder gut anläuft“, so die Sprecherin.

Die Havelinsel in Birkenwerder Quelle: Google Earth

„Wir reden hier auch nicht über ein Hundeauslaufgebiet, sondern über eine knappe Ressource, die woanders dazu führt, dass man seinen Rasen nicht mehr sprengen kann“, sagt sie mit Blick auf den Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband. Eine derartige Wasserknappheit gebe es in Stolpe nicht, betont sie. „Wenn wir mit der Ressource, die wir unter den Füßen haben, verantwortungsvoll umgehen, dann können wir auch im Juli noch unseren Rasen wässern.“

Wichtige Botschaft bleibt im Gedächtnis haften

„Sehr eindrucksvolle Führung“, bilanziert Bürgermeister Stephan Zimniok den Abend, der mit gegrillten Würstchen ausklang. Was bei ihm mit großer Priorität hängen blieb: „Sauberes Wasser ist eines der wichtigsten Güter.“

Das Wasserwerk Stolpe war übrigens im Jahr 1911 vom damals noch eigenständigen Pankow in Betrieb genommen worden. Durch die Eingemeindung 1920 wird Stolpe zu einem Berliner Wasserwerk. Die seit 1961 eingestellte Versorgung des Berliner Nordens wird bis 1992 wieder aufgenommen, die Versorgung Potsdams dagegen eingestellt.

Von Helge Treichel