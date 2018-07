Die Abibälle sind getanzt, die Zeugnisse vergeben. Für die Oberhaveler Abiturienten beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Eine schöne Erinnerung an die Schulzeit ist das Foto mit dem Abiturjahrgang. In unserer Bildergalerie kommen in den nächsten Wochen immer mehr Abiturklassen dazu.