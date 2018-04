Blitzgewitter

In den bis 2022 zu erwartenden Baustellen auf den hiesigen Autobahnen sollten sich Kraftfahrer konsequent ans Tempolimit halten. So interpretiert MAZ-Redakteur Helge Treichel jedenfalls die Botschaft der Polizei – eindringlich vermittelt durch einen stetigen Einsatz von automatisch betriebenen Fotoapparaten am Fahrbahnrand.