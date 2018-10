Oranienburg

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit bei den Starkregenfällen in Oberhavel mehrere Böschungsabschnitte entlang der B-96-Ortsumgehung Oranienburg weggerutscht sind und die Fahrbahn unterspült wurde. Insgesamt wurden vier Stellen gezählt, an denen nach dem Unwetter erhebliche Schäden zurückgeblieben sind.

Am Mittwoch hat der Landesbetrieb Straßenwesen angekündigt, dass nunmehr mit der Sanierung begonnen wird. Ab Freitag, 26. Oktober, werden die Böschungen an der Anschlussstelle Oranienburg-Nord in Angriff genommen. Die Arbeiten, so heißt es, werden zirka eineinhalb Monate in Anspruch nehmen. Wenn das Wetter mitspielt, könnten die Reparaturarbeiten dort noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. Die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung soll für die Zeit der Sanierung beibehalten werden, könne sich aber, wie es aus dem Landesbetrieb hieß, je nach Stand der Arbeiten örtlich etwas verschieben.

In einem nächsten Schritt werden dann bis Ende Mai kommenden Jahres die Schäden im Bereich der Brücke über den Ruppiner Kanal sowie in den an der Anschlussstelle Oranienburg-Zentrum und Oranienburg-Süd beseitigt.

Alle zerstörten Böschungen werden zurückgebaut. Dann wird der Straßendamm abgetreppt. Es folgt der Wiederaufbau der Böschungen aus neuem Material. Die Fahrbahn wird seitlich mit einem Bord versehen.

Das Oberflächenwasser, das bisher über die Böschungen ablief, wird künftig über neu zu bauende Straßenabläufe (Gullys) abgeleitet. Teil der zerstörten und unterhöhlten Fahrbahn der B 96 werden erneuert.

Die Landesstraße 191 im Bereich der Anschlussstelle Oranienburg Oranienburg-Nord erhält eine neue Deckschicht. Diese soll während der Frühjahrsferien 2019 eingebaut und innerhalb einer Woche abgeschlossen werden.

Den Zuschlag für das Projekt hat die Firma Matthäi aus Velten erhalten. Veranschlagt für die Arbeiten sind Kosten in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro.

Von Bert Wittke