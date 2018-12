Oranienburg

Dreizehn zusätzliche Stellen, eine verbesserte Ausstattung, mehr Kompetenzen vor Ort und die Ausweitung der Kontrolle privater Räumfirmen. Brandenburgs Landeshaushalt 2019/2020 wurde am Freitag (14. Dezember) gemeinsam mit weitreichenden Änderungsanträgen im Bereich der Kampfmittelbeseitigung beschlossen.

Modellregion , um Bombenbeseitigung zu verstärken

Um die Bombenbeseitigung zu verstärken, wird Oranienburg zur „ Modellregion“ ernannt. Gefordert hatten dies die Fraktionen von SPD und Linken und dies als Änderungen zum Haushaltsentwurf der Landesregierung eingebracht. Dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) stehen damit aufgrund der Haushaltsanträge der Koalition jährlich zwei Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, wodurch sich der Etat in 2019 auf rund 15,5 Millionen Euro und in 2020 auf rund 16,6 Millionen Euro erhöht.

Modellregion Oranienburg ist Neuland

Der Oranienburger Landtagsabgeordnete und kommunalpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Björn Lüttmann, erklärte dazu noch am Freitag: „Der Startschuss für die neue „ Modellregion“ Oranienburg ist heute gefallen. Die monatelangen Haushaltsverhandlungen haben damit einen erfolgreichen Abschluss gefunden. Künftig werden dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg in Oranienburg mehr Aufgaben als bisher übertragen. Als „Sonderordnungsbehörde“ wird der Wirkungskreis des KMBD deutlich ausgeweitet. Ich persönlich freue mich sehr über die heutige Entscheidung. Sie ist Ergebnis intensiver Gespräche, in denen die Vor- und Nachteile unserer Forderungen diskutiert wurden. Mit der Einführung einer „ Modellregion“ in Oranienburg begeben wir uns auf Neuland und gehen neue Wege, um Oranienburg bombenfrei und damit sicher zu bekommen. Das Land Brandenburg setzt damit ein deutliches Signal zur stärkeren Unterstützung Oranienburgs.“

Intensive Zusammenarbeit zwischen Stadt Oranienburg und Land gefragt

Zugleich beginne die eigentliche Arbeit "jetzt aber erst“, erklärte Lüttmann ebenso. Denn: „Die Stadt Oranienburg und das Innenministerium des Landes müssen nun gut zusammenarbeiten, um die Modellregion mit Leben zu füllen. Wie genau die Strukturen der neuen Sonderordnungsbehörde aussehen werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Klar ist, mit dem heutigen Haushaltsbeschluss hat der Landtag die nötigen Voraussetzungen für eine Intensivierung der Bombenbeseitigung in Oranienburg geschaffen, nun geht es an die Umsetzung.“

Außerordentliche Bombardierung der Kreisstadt im Zweiten Weltkrieg

Wegen der außerordentlich intensiven Bombardierung Oranienburgs im Zweiten Weltkrieg müssen bis heute in Oranienburg jedes Jahr mehrere Blindgänger – davon über die Hälfte mit chemischen Langzeitzündern – geborgen werden. Laut einer Erhebung im Jahr 2012 wurden zu diesem Zeitpunkt noch rund 300 mit Langzeitzündern versehene Sprengbomben im Boden des bewohnten Stadtgebiets vermutet. Dabei werden Selbstdetonationen nach über 70 Jahren Verweildauer im Erdreich aufgrund von Alterungsprozessen des Auslösemechanismus immer wahrscheinlicher.

