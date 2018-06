Oranienburg

Im Zusammenhang mit den aktuellen Bauarbeiten am Autobahndreieck Oranienburg ist am Dienstagnachmittag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Darüber informierte Pressesprecher Steffen Schütz von der Havelland Autobahn GmbH & Co. KG. Er könne noch keine näheren Angaben zu Fundort, Art des Sprengkörpers sowie zu konkreten Konsequenzen machen. Jedoch seien kurzfristige Sperrungen zu erwarten, kündigte Schütz an.

Die Arbeiter seien erst um 15.15 Uhr auf den Blindgänger gestoßen. Ein halbe Stunde später seien die ersten Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Weitere Informationen folgen.

Von Helge Treichel