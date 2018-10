Mühlenbeck

Riesenaufregung in Mühlenbeck am Montagvormittag: Dort wurde in der Kornblumenstraße bei Baggerarbeiten ein bombenähnlicher Gegenstand gefunden. Das Ordnungsamt der Gemeinde ergriff umgehende Maßnahmen zur Evakuierung und forderte Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienst an, um den Gegenstand genauer zu untersuchen und weitere Schritte einzuleiten.

Um den Fundort des Gegenstandes wurde vorerst ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet, aus dem alle Bürger und Anwohner evakuiert werden sollten. Evakuiert wurden unter anderem auch die Gesamt- und Grundschule im Ort. Zudem ist aufgrund von Absperrmaßnahmen rund um den Fundort mit erheblichen Verkehrseinschränkungen in und um Mühlenbeck zu rechnen.

Weitere Informationen folgen.

Von MAZonline